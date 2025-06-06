高市出手查16泳池及運動會館 揪出積水、禁菸標示缺失

炎熱夏天來臨，游泳池安全與衛生備受關注，高雄市運發局執行聯合稽查共抽查16處公私立游泳池場館設施，多數業者符合規範，仍有場館存在積水與標示不全等潛在風險，已要求限期改善，並將缺失列入後續複查。

今年聯合稽查聚焦水域設施，涵蓋16家公立游泳池及多家民營運動會館，包含新興游泳池、三民游泳池、國際游泳池戶外池、大地游泳池、長青村游泳健康中心、WorldGym左營店、WorldGym陽明店、蘭卡威氧身都會館、YMCA英明館、YMCA和平館及健工博愛廠、Vertex丸鐵運動、Sunbody海光游泳教學中心、泳將游泳健身俱樂部、環保局中區回饋游泳池及仁武回饋游泳池等。

稽查項目廣泛，包括商業登記、建築物公共安全、消防安全設施設備、室內空氣品質、緊急救援設置、菸害防制及場所衛生管理、登革熱防治、無障礙設施與服務資訊等，並強化救生人力與裝備標準的實地查核。

運發局指出，游泳池屬於高風險運動場所，一旦發生意外，救援黃金時間往往在短短數分鐘之內，此次查核結果發現多數業者救生員配置到位、相關設備齊備，然而仍有個別場館環境雜亂、積水未清，雖尚未發現病媒蚊孳生，已要求立即改善。

另一業者違反菸害防制法，未依規在出入口處張貼禁菸標示，依第19條第1項第2款規定對業者開罰，要求限期改善，並將缺失列入後續複查範圍。

運發局2021年起導入聯合稽查機制與消防局、衛生局、環保局、工務局、經發局及行國處消保官等機關，從消防器材到救生人力、從水質標準到登革熱熱點，盼將各項風險防線前移，避免憾事發生，成效顯著。