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為永續解題...高雄青年創業挑戰賽 12強爭奪百萬首獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
晉級決賽的「伊凌科技」研發智慧無人自走式噴藥，提升農作效率與精準度。圖／伊凌科技團隊提供
晉級決賽的「伊凌科技」研發智慧無人自走式噴藥，提升農作效率與精準度。圖／伊凌科技團隊提供

永續議題已成為全球共識，青年創業參與實踐也帶動新趨勢，高雄市青年局今年首度攜手日月光環保永續基金會、中山大學舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」，祭出總獎金210萬獎金，鼓勵青年以AI智慧科技及淨零永續等政策入題，從157組青創投件中選拔出12組團隊晉級決賽，角逐百萬首獎。

這次參賽團隊聚焦在淨零碳排與循環經濟的創新應用，其中「永綠生物科技」提出碳足跡盤查與管理數位解決方案；「恰口科研」將農工廢棄物轉化為循環再生資源；「富升包裝」則從設計端實踐雙循環理念，打造綠色包裝生態。

致力推動黃碳認證「蓋婭智壤」從土壤賦能建立永續農場生態系統，近來與杉林區日光小林發展協會合作打造全台首座以「黃碳」為核心土壤碳匯社區農場，建立社區永續與就業；「杉恆壹樹」也提出農業轉型計畫，結合地方特色發展，共同為環境永續貢獻心力。

參賽者也提出創新構想與永續解方。「意恩醫研」聚焦開發居家傷口智慧照護；「富據智能」以AI與感測技術，建構泳池安全警示系統；「伊凌科技」專注研發自走式智慧噴藥，大幅提升農作效率；「宜智科技」則提出振動能量轉換電能技術，有效減少碳排放。

此外，「海草基地」團隊透過海草復育基座推動藍碳生態，為海洋環境保護開闢新徑；「台灣沃特農業」與「艾智達科技」分別在智慧農漁業AIoT解決方案以及非破壞性檢測模組研發上展現專業，為產業智慧化與安全效率注入創新活水。

青年局長林楷軒表示，青年創業者以數位思維導入AI、loT、區塊鏈、感測科技等，把永續目標具體化為創新解決方案如碳足跡追蹤、智慧節能系統，以及商業模式創新如共享經濟、平台型永續服務等，還有綠色科技應用，如AloT用在於農業、能源、海洋。

林楷軒認為，永續不僅是政策方向，更是價值轉型，這次競賽提供六都最豐厚獎金，鼓勵青年創業結合永續思維，讓創業為解決問題成為實踐方式，並期盼吸引青年返鄉創業，從農業、生態旅遊、地方工藝切入建立模型，推動弱勢就業、跨代共融，幫助地方及社區永續轉型。

最終決賽17日在中山大學舉行並揭曉成績，冠軍可獲得100萬元首獎，亞軍與季軍分別獲頒50萬元與30萬元，另3組佳作各獲10萬元獎金。

「台灣沃特」研發專利技術，建構低成本、高彈性且可遠端維運的AIoT農業控制系統，精準掌握水培系統狀態，可廣泛適用需要精密環境控制需求的農漁牧等產業。圖／台灣沃特團隊提供
「台灣沃特」研發專利技術，建構低成本、高彈性且可遠端維運的AIoT農業控制系統，精準掌握水培系統狀態，可廣泛適用需要精密環境控制需求的農漁牧等產業。圖／台灣沃特團隊提供
「蓋婭智壤科技」於高雄杉林區日光小林村打造全台首座「智慧農村升級模組」，結合AI控制技術與仿生灌溉系統，提升土地韌性、穩定產量。圖／蓋婭智壤科技團隊提供
「蓋婭智壤科技」於高雄杉林區日光小林村打造全台首座「智慧農村升級模組」，結合AI控制技術與仿生灌溉系統，提升土地韌性、穩定產量。圖／蓋婭智壤科技團隊提供
新創團隊「海草基地」以桌上型海草復育基座重現海草棲地，為藍碳生態與推動海洋保育開闢新徑。圖／海草基地團隊提供
新創團隊「海草基地」以桌上型海草復育基座重現海草棲地，為藍碳生態與推動海洋保育開闢新徑。圖／海草基地團隊提供
入圍決賽的「杉恆壹樹」以溫室栽培技術推動玫瑰復育，活化在地農業資源，展現地方產業創新。圖／杉恆壹樹團隊提供
入圍決賽的「杉恆壹樹」以溫室栽培技術推動玫瑰復育，活化在地農業資源，展現地方產業創新。圖／杉恆壹樹團隊提供

青年 永續 創業

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