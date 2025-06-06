為永續解題...高雄青年創業挑戰賽 12強爭奪百萬首獎

永續議題已成為全球共識，青年創業參與實踐也帶動新趨勢，高雄市青年局今年首度攜手日月光環保永續基金會、中山大學舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」，祭出總獎金210萬獎金，鼓勵青年以AI智慧科技及淨零永續等政策入題，從157組青創投件中選拔出12組團隊晉級決賽，角逐百萬首獎。

這次參賽團隊聚焦在淨零碳排與循環經濟的創新應用，其中「永綠生物科技」提出碳足跡盤查與管理數位解決方案；「恰口科研」將農工廢棄物轉化為循環再生資源；「富升包裝」則從設計端實踐雙循環理念，打造綠色包裝生態。

致力推動黃碳認證「蓋婭智壤」從土壤賦能建立永續農場生態系統，近來與杉林區日光小林發展協會合作打造全台首座以「黃碳」為核心土壤碳匯社區農場，建立社區永續與就業；「杉恆壹樹」也提出農業轉型計畫，結合地方特色發展，共同為環境永續貢獻心力。

參賽者也提出創新構想與永續解方。「意恩醫研」聚焦開發居家傷口智慧照護；「富據智能」以AI與感測技術，建構泳池安全警示系統；「伊凌科技」專注研發自走式智慧噴藥，大幅提升農作效率；「宜智科技」則提出振動能量轉換電能技術，有效減少碳排放。

此外，「海草基地」團隊透過海草復育基座推動藍碳生態，為海洋環境保護開闢新徑；「台灣沃特農業」與「艾智達科技」分別在智慧農漁業AIoT解決方案以及非破壞性檢測模組研發上展現專業，為產業智慧化與安全效率注入創新活水。

青年局長林楷軒表示，青年創業者以數位思維導入AI、loT、區塊鏈、感測科技等，把永續目標具體化為創新解決方案如碳足跡追蹤、智慧節能系統，以及商業模式創新如共享經濟、平台型永續服務等，還有綠色科技應用，如AloT用在於農業、能源、海洋。

林楷軒認為，永續不僅是政策方向，更是價值轉型，這次競賽提供六都最豐厚獎金，鼓勵青年創業結合永續思維，讓創業為解決問題成為實踐方式，並期盼吸引青年返鄉創業，從農業、生態旅遊、地方工藝切入建立模型，推動弱勢就業、跨代共融，幫助地方及社區永續轉型。