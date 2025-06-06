國高中生騎電動自行車事故增 周春米：未禁止但不鼓勵

今年1至5月屏東縣14歲以上國高中生騎乘電動自行車，共發生99件交通事故，造成74人受傷。對此屏東縣議員許展維昨日總質詢時，詢問縣長周春米是否要禁止國高中生騎乘，周春米表示，法律上沒有禁止，但縣府態度是不鼓勵。

根據屏東縣警察局統計，去年全縣14歲以上國高中生發生交通事故共191件，較前年同期增加70件，造成135人受傷，其中48人為騎乘微型電動二輪車（電動自行車），約占35.5%。

今年事故數字再度攀升，1至5月全縣14歲以上國高中生騎乘電動自行車共發生99件交通事故，較去年同期增加43件；造成74人受傷，較去年同期增加26人。警方表示，電動自行車因免持駕照，價格較低且輕巧便利，已成為青少年普遍使用的交通工具，比例持續上升但也提高事故風險，需要各界重視。

許展維昨日在屏東縣議會第20屆第5次定期會中，質詢周春米、教育處長楊英雪、警察局長戴台㨗等人對此的看法，並詢問是否該禁止。他指出，除了發生交通意外，騎電動自行車入校園，也容易因校內沒有人車分流造成交通亂象。

戴台㨗表示，14歲以上騎乘電動自行車，在道交條例中有詳細規定。雖然法令准許，但沒有駕照對於交通規則、標誌、標線等就不那麼清楚，不知道當初為何中央會放寬年齡限制，讓14歲以上沒駕照就能騎乘？

楊英雪表示，法令上雖然准許14歲以上騎乘，但還是要考量個人操作能力、判斷力等，學校也要加強交通安全教育；家長和學校都應該要確保學生的騎乘安全。