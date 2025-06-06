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高雄馬祖航線首航 兩地方政府拋補助利多

中央社／ 連江縣6日電

華信航空高雄馬祖航線定期航班今天首航，並於南竿機場舉辦首航典禮。高雄市政府秘書長郭添貴與連江縣長王忠銘都拋補助利多；華信總經理張程皓則說，積極檢討是否增班。

華信航空高馬航線首航班機今天上午11時30分從小港機場出發，12時45分左右抵達馬祖南竿機場，包括參加首航典禮的高雄市政府代表等人共66名乘客搭乘。

王忠銘等縣府官員在停機坪迎接來客，馬祖航空站則以消防車水門禮儀式迎接首航機降落。

郭添貴致詞時指出，期盼20多年的高馬航線終於首航。高雄市府除提供在馬祖工作的高雄籍官兵、海巡及學生，每人每年4趟次，每趟次新台幣1500元的該航線搭乘補助外，針對團客也會加碼補助，希望華信航空能考慮增班。他同時也歡迎馬祖民眾到高雄旅遊。

王忠銘致詞時說，高馬航線目標是讓更多人走進馬祖，及高雄旅馬鄉親回家的路更順。縣府承諾確保航線7成搭乘率，未達差額由連江縣全額補貼，且此航線打破台灣政壇紀錄，由民進黨執政的高雄與國民黨執政的連江，藍綠政治人物聯手爭取。他與國民黨籍立委陳雪生感謝所有促成這條航線的人。

張程皓致詞時表示，經過3梯次包機累積經驗後，今起的定期航班除班表時刻更穩定、可以多種管道購票、票價更多元外，飛機在中油與馬祖油品公司協助下能在馬祖加油，故載客數可達66人。未來累積更多經驗與引進新機下，積極檢討增開定期航班或加班機可能性。

首航乘客蘇先生跟中央社記者說，30多年前曾在馬祖當兵，得知高馬航線開通便馬上訂機票，將與太太結伴重遊昔日服役的西莒，並預計在馬祖待8天。在高雄工作的日籍旅客鈴木諒說，一直很想來馬祖，趁直飛航班訂了機票與飯店，希望以3天2夜的時間，走訪馬祖的坑道與品酒。

華信航空高雄馬祖航線目前每周1班，週五上午11時15分從高雄小港機場直飛南竿機場，並於下午1時40分自南竿起飛返回高雄。

馬祖 航線 小港機場

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