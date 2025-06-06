快訊

金馬導演遭爆伸鹹豬手！受害者曝遭性騷過程 「3次身體界線被侵犯」

現場傳爆炸聲！宜蘭烤漆廠大火濃煙密布 消防人車趕往灌救

川馬決裂後有哪些報復手段？ 紐時盤點各有4招能「互相傷害」

聽新聞
0:00 / 0:00

高市林園汕尾防護工程延宕 居民憂堤岸掏空海水倒灌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包階段，引發地方不滿。記者郭韋綺／翻攝
高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包階段，引發地方不滿。記者郭韋綺／翻攝

今年首颱「蝴蝶」有可能於下周生成，正值西南氣流旺盛、海象不穩定之際，高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包階段，引發地方不滿。高市議員李雨庭昨天與里長現場勘查質疑工程延宕，直言汛期已至、岸際掏空明顯，若再拖延恐釀災難。海洋局今天實勘允諾將會盡快發包，預計投放250塊5噸重消波塊。

這項工程位於林園區汕尾爐濟殿公園前，屬於高屏溪出海口的濱海堤岸，長年受浪潮侵蝕。李雨庭指出，早在去年10月她就爭取到相關經費與工程提案，原訂今年初就該啟動，但至今工程竟仍卡在「設計發包」程序，現場堤岸下方可見多處掏空，若遇颱風或大雨，恐發生邊坡滑動或土石流失。

李雨庭昨天與黃國發、王福成兩名里長共同勘查現場，發現汕尾堤岸基礎裸露，掏空範圍比預期更大，部分堤腳疑似已有下陷跡象，萬一再遇上強降雨或颱風，後果不堪設想。

對此，海洋局長石慶豐今天也趕赴現場了解狀況，並強調將於17日辦理發包，預計施作內容為投放250塊、每塊重5公噸的消波塊，作為急要防護措施。

海洋局表示，汕尾堤岸處於潮差大、地形複雜的河口帶，設計需考量水文、潮流及周邊使用情形，會盡快加快後續施工，趕在主汛期影響前完成階段性防護。

但地方仍擔憂颱風來襲前是否來得及動工，林園區東汕里長王福成說，堤岸掏空已存在多年，這次終於有預算改善卻又拖延，希望能盡快動工置放消波塊，不要每年都在擔心大水淹來怎麼辦。

高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包階段，引發地方不滿。記者郭韋綺／翻攝
高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包階段，引發地方不滿。記者郭韋綺／翻攝
高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包階段，引發地方不滿。記者郭韋綺／翻攝
高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包階段，引發地方不滿。記者郭韋綺／翻攝

李雨庭 掏空

延伸閱讀

高市推聽障者行車友善貼紙 掃碼提供手語溝通

財劃新制恐掏空台南預算 黃偉哲：北部阻撓南部發展「過河拆橋」

梅雨鋒面一波波 高市提升典寶溪排洪加高防洪牆

向柯志恩宣戰 民進黨市黨部喊「2026高雄市議會要獨立過半」

相關新聞

高市林園汕尾防護工程延宕 居民憂堤岸掏空海水倒灌

今年首颱「蝴蝶」有可能於下周生成，正值西南氣流旺盛、海象不穩定之際，高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包...

民代提議屏市中正路改名「屏東大道」 周春米稱是好的方向

中正路改名雖然行政院喊卡，今日屏東縣議會進行總質詢時，民進黨籍縣議員李世斌及梁育慈仍建議，把市屏東中正路改名「屏東大道」...

世界海洋日 金門水試所今放流魚苗16萬尾

金門海域是本縣漁民賴以維生的重要漁場，蘊藏豐富漁業資源。縣水試所自2015年起首次舉辦魚苗放流活動，十年來配合世界海洋日...

屏東大鵬灣遊客中心重新開幕 享潟湖生態風光品在地美食

屏東大鵬灣遊客中心歷經BOT商退場及整修，期間又多個颱風侵襲，今天重新開幕，由「漂浮綠洲」入駐，提供輕食服務，結合屏東在...

台電頒350萬元獎助學金 澎湖近千名學子受惠

澎湖縣長陳光復今天頒發澎湖地區台電獎助學金時表示，一口氣頒發350萬元的獎助學金，澎湖有近1000名學子受惠，占比甚高，...

高市推聽障者行車友善貼紙 掃碼提供手語溝通

高雄市社會局攜手聽障團體推出行車友善貼紙，結合識別標示與QRCode掃碼提供手語溝通服務，協助聽障駕駛獲得體諒。即日起可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。