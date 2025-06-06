高市林園汕尾防護工程延宕 居民憂堤岸掏空海水倒灌

今年首颱「蝴蝶」有可能於下周生成，正值西南氣流旺盛、海象不穩定之際，高雄市林園區汕尾地區的堤岸防護工程卻仍停留在設計發包階段，引發地方不滿。高市議員李雨庭昨天與里長現場勘查質疑工程延宕，直言汛期已至、岸際掏空明顯，若再拖延恐釀災難。海洋局今天實勘允諾將會盡快發包，預計投放250塊5噸重消波塊。

這項工程位於林園區汕尾爐濟殿公園前，屬於高屏溪出海口的濱海堤岸，長年受浪潮侵蝕。李雨庭指出，早在去年10月她就爭取到相關經費與工程提案，原訂今年初就該啟動，但至今工程竟仍卡在「設計發包」程序，現場堤岸下方可見多處掏空，若遇颱風或大雨，恐發生邊坡滑動或土石流失。

李雨庭昨天與黃國發、王福成兩名里長共同勘查現場，發現汕尾堤岸基礎裸露，掏空範圍比預期更大，部分堤腳疑似已有下陷跡象，萬一再遇上強降雨或颱風，後果不堪設想。

對此，海洋局長石慶豐今天也趕赴現場了解狀況，並強調將於17日辦理發包，預計施作內容為投放250塊、每塊重5公噸的消波塊，作為急要防護措施。

海洋局表示，汕尾堤岸處於潮差大、地形複雜的河口帶，設計需考量水文、潮流及周邊使用情形，會盡快加快後續施工，趕在主汛期影響前完成階段性防護。