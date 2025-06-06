民代提議屏市中正路改名「屏東大道」 周春米稱是好的方向

中正路改名雖然行政院喊卡，今日屏東縣議會進行總質詢時，民進黨籍縣議員李世斌及梁育慈仍建議，把市屏東中正路改名「屏東大道」；縣長周春米回應，中正路改名是社會對話的過程，讓大家了解、溝通、說明，有更好的共識，屏東大道是一個好的方向。

李世斌表示，轉型正義就是要對過去的錯誤補償，但生命沒了要如何補償？以前專制時期罵政府會被關，現在則可以泡茶罵政府，這是自由的可貴。轉型正義就是要我們不要重蹈覆轍，不要再極權統治、不要再白色恐怖。

梁育慈表示，轉型正義是個價值，是長期要做的社會工程，台灣的民主能走今天是很人犧牲換來的，像畫家陳澄波、學者陳文成、林宅血案等，都在白色恐怖時期遭殺害，改路名只是轉型正義的一環，也要求縣長要持續推動。

縣長周春米回應，歷史不能被遺忘，真相必須要被發現，要談合解也要知道歷史及真相。台灣的轉型正義從前總統蔡英文任內開始，中正路改名是社會對話的過程，透過討論讓大家了解為何全台有那麼多中正路，及中正紀念堂。

他強調，在溝通、說明後，可以讓大家取得更好的共識、有更好的名稱，屏東大道就是一個好的方向，我們不能沈浸之前的歷史悲傷，要往前走，但也不能忘記過去的威權統治和歷史。