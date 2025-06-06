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高市三大總工會拜會市府 陳其邁：深化勞工權益保障 攜手打拚高雄未來

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

2025年「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查結果出爐，高雄市長陳其邁再度蟬聯五星市長肯定，施政滿意度及八大面向平均滿意度雙雙高居六都第一，創下近九年新高。6日上午，高雄市總工會理事長林明章、高雄市產業總工會理事長林順基及高雄市職業總工會理事長凃雅慧，共同代表本市871家工會拜會市府，祝賀市長榮獲殊榮，並致贈「五星級市長」榮譽盃。

市長陳其邁感謝工會的長期支持，強調市府將持續與各工會團體密切合作，深化勞工權益保障，打造更安全、友善的職場環境。他表示，高雄在各項評比中屢創佳績，這份榮耀屬於所有努力打拚的勞工朋友。市府未來也會持續傾聽工會建議，完善勞動政策，全面提升勞工就業條件與生活品質。

三位總工會理事長表示，陳其邁市長於2020年上任即優先推動通過「高雄市勞工自治委員會設置要點」，成立「勞工自治委員會」，讓勞工代表得以直接參與政策制定與法規修訂過程，充分展現對勞工聲音的重視。同時延攬資深工運人士江健興擔任勞工局長，使政策更貼近勞工需求，並有效反映基層心聲。勞工局長江健興指出，市府近年來積極強化職業安全檢查、降低職災風險，並持續提升勞工權益保障；隨著招商引資成果顯著，高雄城市持續發展，也同步改善勞工整體生活環境。

陳其邁 職業安全 職場 勞工局

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