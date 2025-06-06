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世界海洋日 金門水試所今放流魚苗16萬尾
金門海域是本縣漁民賴以維生的重要漁場，蘊藏豐富漁業資源。縣水試所自2015年起首次舉辦魚苗放流活動，十年來配合世界海洋日共計放流145萬尾魚苗，放流的物種包括午魚、鱸魚、七星鮸、黑鯛、黃鰭鯛、平鯛、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹、象牙鳳螺，以金門海域自然分布的本地種為原則，期盼推動金門海域漁業資源的永續。
延續歷年傳統，今天上午9時30分於小金門海域舉辦「2025年世界海洋日金門魚苗放流活動」，由副縣長李文良率領水試所長李佳發等人海上放流魚苗，洪成發議員、王國代議員、許大鴻議員也抽空共襄盛舉，表達對漁民生計及海洋環境的重視。
副縣長李文良表示，水試所長年來從事魚苗放流活動，期許增添在地漁業資源、提升漁民經濟收益，響應世界海洋日辦理海上魚苗放流活動；此外，為了掌握本縣漁業資源的現狀以及推廣海洋資源保護的重要性，所內也定期調查族群資源並辦理海洋保育相關活動，宣示縣府對於海洋漁業資源永續的決心。
縣府表示，在貴賓及工作人員的努力下，黑鯛3萬尾、黃鰭鯛3萬尾及鳳螺10萬粒共計16萬尾魚苗，順利從魚梯緩緩流入大海，放流魚苗會隨著時間的推移，逐漸生長至成體並往金門外海移動及繁衍下一代，形成資源的外溢效應。
此外，水試所也將持續在岸際放流魚苗，如果想加入保護海洋環境行列，歡迎關注水試所FB粉專「守鱟幸福」，粉專將不定期推出海洋保育相關活動，期望透過政府與民眾的努力，共同維護金門海域生態環境。
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