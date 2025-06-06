金門水試所放流16萬尾魚苗 推動漁業資源永續

為配合世界海洋日，金門縣水產試驗所今天在小金門海域放流包含黑鯛、黃鰭鯛及鳳螺共計16萬尾魚苗，盼推動金門海域漁業資源永續。

金門水試所舉辦放流魚苗活動始於2015年，曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2年，2022年起恢復辦理；水試所今天在小金門海域舉行「2025年世界海洋日金門魚苗放流活動」，金門副縣長李文良、國民黨議員洪成發、王國代等共同出海參與放流活動。

李文良表示，今天活動放流黑鯛、黃鰭鯛及鳳螺共16萬尾魚苗，除能為資源永續盡一份力，也能產生一定經濟價值，期盼有更多人共襄盛舉；而水試所也將定期進行族群資源調查並辦理海洋保育相關活動，以掌握金門漁業資源現狀及推廣海洋資源保護重要性。

水試所透過新聞稿表示，自104年至今配合世界海洋日共放流145萬尾魚苗，放流物種包括午魚、鱸魚、七星鮸、黑鯛、黃鰭鯛、平鯛、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹、象牙鳳螺等，以金門海域自然分布的本地種為原則。今年則放流黑鯛3萬尾、黃鰭鯛3萬尾及鳳螺10萬粒，共計16萬尾魚苗。

水試所表示，將持續在岸際進行魚苗放流；若有民眾想加入保護海洋環境行列，可關注水試所臉書（Facebook）粉專「守鱟幸福」，將不定期推出海洋保育相關活動，盼透過政府與民眾努力，共同維護金門海域生態環境。