屏東大鵬灣遊客中心重新開幕 享潟湖生態風光品在地美食

屏東大鵬灣遊客中心歷經BOT商退場及整修，期間又多個颱風侵襲，今天重新開幕，由「漂浮綠洲」入駐，提供輕食服務，結合屏東在地特色食材，提供旅人一處結合生態、美學與永續理念的休憩綠洲，到此賞夕陽或就近觀察招潮蟹生態。

大鵬灣國家風景區管理處表示，「漂浮綠洲」輕食區選用屏東在地食材，例如屢獲世界巧克力比賽金牌的可可及東港特產櫻花蝦，研發出可可咖啡、可可茶葉蛋等多款特別的輕食與飲品，展現屏東豐富的農漁產特色。

遊客中心原為水上驛站，2019年台灣燈會期間收納台灣燈會30年來的30座主燈模型，如今雖轉變為休閒場所，但仍同步展出全國唯一的「台灣燈會主燈模型常設展」，藉由主燈縮小模型，讓遊客一次飽覽36屆台灣燈會。

中心周圍由潟湖環繞，水面生機盎然，孕育著豐富的紅樹林、彈塗魚等生態，可見許多水鳥覓食，退潮時更有一批批的招潮蟹，有豐富的生態可觀察，可同時享受綠意盎然的潟湖風光，品味屏東在地的熱情與美味。