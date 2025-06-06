快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

台電頒350萬元獎助學金 澎湖近千名學子受惠

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖縣長陳光復今天頒發澎湖地區台電獎助學金時表示，一口氣頒發350萬元的獎助學金，澎湖有近1000名學子受惠，占比甚高，對台電長年投入公益活動，表達感恩與感謝。

台電促進電力發展營運協助金獎助學金與特別助學金，今天在澎湖尖山電廠頒發，包括陳光復、湖西鄉長陳振中、民進黨立委楊曜辦公室主任段湘玲、台電澎湖區營業處長路奎琛與尖山廠長李鳳春等人都出席頒發獎助學金，澎湖科大校長黃有評更盛讚一次頒發新台幣350萬元的獎助學金等，非常不容易。

陳光復表示，台電在澎湖服務的效率與精神，讓澎湖鮮少發生停電，可說是企業的典範，在營運之餘，積極投入淨灘、捐血關懷弱勢和獨居長者採購年貨和圍爐等公益活動，都令人感受到貼心，尤其開辦電力發展營運協助金獎助學金與特別助學金，澎湖有近1000名學子受惠，表達感恩與感謝。

李鳳春表示，澎湖地區穩定供電是職責，秉持「守護澎湖 支持教育」，善盡企業社會責任，開辦獎助學金，期望澎湖學子為自己創造精彩未來，也能回饋給地方。

台電表示，自79年設立獎助學金制度迄今，30餘年來，持續幫助超過50萬名年輕學子成長逐夢，今年澎湖地區獎助學金總額為350萬元，從國小至大學研究所，共計有944人，其中獎學金904人、特別助學金40人，分別由學校、學生與家長等代表受獎。

澎湖縣 台電 公益活動

延伸閱讀

澎湖城鎮韌性演習 驗證離島對複合災害應變能力

馬公高中、澎湖海事畢業典禮 陳光復盼懷抱信念

曾遭國民黨開除黨籍 澎湖縣長初選他成第一人表態參選

澎湖龍舟賽千人競技 陳光復不忘宣導反詐騙

相關新聞

屏東大鵬灣遊客中心重新開幕 享潟湖生態風光品在地美食

屏東大鵬灣遊客中心歷經BOT商退場及整修，期間又多個颱風侵襲，今天重新開幕，由「漂浮綠洲」入駐，提供輕食服務，結合屏東在...

台電頒350萬元獎助學金 澎湖近千名學子受惠

澎湖縣長陳光復今天頒發澎湖地區台電獎助學金時表示，一口氣頒發350萬元的獎助學金，澎湖有近1000名學子受惠，占比甚高，...

高市推聽障者行車友善貼紙 掃碼提供手語溝通

高雄市社會局攜手聽障團體推出行車友善貼紙，結合識別標示與QRCode掃碼提供手語溝通服務，協助聽障駕駛獲得體諒。即日起可...

高雄前鎮漁港運銷中心工程延宕 魚販批如漏水監獄

高雄前鎮漁港砸81億元改造，其中多功能運銷中心原訂去年底完工，工程一再延宕，近來連日大雨，場內早市漁獲販售區漏水，場外臨...

高雄小黑蚊肆虐 「隨手一拍十幾隻」環局加強除青苔

高雄2月即爆發小黑蚊危機，美濃區合和里長林作松說，出手一拍就是十幾隻，有小孩被叮到全身紅點，頭、手腫脹，日前遊客到澄清湖...

屏東職安衛生家族成立 周春米：明揚大火沉痛教訓

強化屏東縣勞工職場安全意識，提升企業對職業安全衛生重視，屏東縣府今在勞動暨青年發展處舉辦114年度職業安全衛生家族聯合大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。