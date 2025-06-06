高市推聽障者行車友善貼紙 掃碼提供手語溝通

高雄市社會局攜手聽障團體推出行車友善貼紙，結合識別標示與QRCode掃碼提供手語溝通服務，協助聽障駕駛獲得體諒。即日起可於社會局、社福中心、手語中心及監理所免費索取。

高雄市目前領有聽障證明市民約1萬4000人，高雄市政府的「市政有學聲論壇」建議增加聽障者行車友善措施，社會局特邀集聽障團體評估討論並達成共識，一同推出「聽障者行車友善貼紙」。

社會局今天上午指出，感謝平安基金會蒐集聽障朋友各方意見，製作貼紙樣張，並邀請聽障民眾參與票選出最適合圖樣，貼紙設計過程全程落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，以共同支持聽障駕駛勇敢上路。

貼紙設計簡潔明確，除印有「耳聾與聽力減退」國際標誌，也標示「聽障者行車 請友善體諒」、「閃燈提醒」等字樣，可張貼於車輛後方明顯處，提醒用路人注意。

另外，貼紙上設有QRCode，可掃碼連結高雄市手語服務中心官方Line帳號（0956778000），若遇狀況需溝通，即時提供一對一服務，排除溝通障礙。

「聽障者行車友善貼紙」自即日起於市府社會局、18個社福中心、手語中心、監理所免費提供民眾索取。

社會局也呼籲大眾發揮同理心，以「閃燈」取代喇叭聲溫和提醒，友善對待聽障駕駛人，一同守護行車安全。