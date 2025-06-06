高雄小黑蚊肆虐「隨手一拍十幾隻」環局加強除青苔

高雄2月即爆發小黑蚊危機，美濃區合和里長林作松說，出手一拍就是十幾隻，有小孩被叮到全身紅點，頭、手腫脹，日前遊客到澄清湖也遭小黑蚊襲擊，民代嘆已成「地區名產」，由於7、8月是小黑蚊繁殖高峰，恐造成觀光、健康危機，要求市府整合局處盡速殲滅。

高雄連日大雨，陰暗潮濕的青苔是小黑蚊孳生溫床，橋頭、美濃區公所日前通報遭小黑蚊危害，市內小港區也有小黑蚊蹤跡，有店家抱怨，戶外座位區因小黑蚊多，生意大受影響。

農業局呼籲住家周圍保持通風、乾燥；土壤表面可覆沙石或碎石，降低小黑蚊繁殖，店家或學校則需加強清除青苔，民眾平時可穿長袖、長褲、鞋襪或擦防蚊液防叮咬，市府亦會持續辦防治講習。

議員林富寶指遊客到觀光區被小黑蚊狂叮，學童下課不敢到操場運動。有民眾被叮後會過敏，嚴重甚至皮膚潰爛，市府應設立主責單位全力消滅。環保局說，清除青苔是最有效抑制方式，清潔隊會噴漂白水加強除苔。