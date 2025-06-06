高雄前鎮漁港運銷中心工程延宕 魚販批如漏水監獄

高雄前鎮漁港砸81億元改造，其中多功能運銷中心原訂去年底完工，工程一再延宕，近來連日大雨，場內早市漁獲販售區漏水，場外臨時攤販抱怨施工中的展售區設計不當像監獄。海洋局指，已請國土署加強臨時排水改善措施，逐一溝通解決。

海洋局回應，出入道路積水問題，已請國土署加強改善排水設施，漁獲販售區因管線未接好導致漏水，已請廠商先封堵孔洞，天氣好轉即恢復接管工程。此外，魚市場B區7月6日開放讓攤商進場營運，後續地坪將另案發包施工；漁業署辦理的碼頭改善工程也會在攤商進場後再打除；碼頭空間將優先提供活魚水車使用，解決停車空間不足問題。

前鎮多功能運銷中心工程由國土署發包，於2022年4月動工，宣稱打造為台版豐洲市場，1樓規畫漁獲拍賣與水產品批發販售，原本預計去年底完工，因缺工等因素，工程延遲。

施工以來，漁港前方作多功能運銷中心，後方維持早市營業，漁獲販售區為此採「半半施工」，區分為ABC三區。但魚販抱怨，AC兩區之隔著正在施工的B區，工程延宕導致作業不便，生意變差，近日加上道路積水及屋頂漏水，作業環境很差；場外臨時攤販區魚販抱怨，施工中的運銷中心空間狹小，展售區被阻隔後就像「監獄牢房」，另外整體空間硬被區分為魚貨切割區與銷售區，兩邊跑很不方便，消費者也會有偷換魚貨疑慮，若不進駐，只能選擇領兩個月的資遣費離去，非常不合理。

明孝里長林浤澤說，停車場空間不足，也導致漁港空間變擁擠。汛期及颱風季將至，積水及漏水問題須先處理，港區周圍下水道系統及滯洪池排水更要注意。