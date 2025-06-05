屏東職安衛生家族成立 周春米：明揚大火沉痛教訓

強化屏東縣勞工職場安全意識，提升企業對職業安全衛生重視，屏東縣府今在勞動暨青年發展處舉辦114年度職業安全衛生家族聯合大會。周春米有感而發說，兩年前明揚大火為地方留下沉痛教訓，縣府不會忘記傷痛，更勇敢往前走，從災難中汲取經驗與勇氣。

周春米說，職安家族的推動，保障勞工生命安全，更整合地方資源、提升防災量能，協助中小企業改善職場環境，打造更完善職安網絡。

周春米表示，屏東縣幅員遼闊、產業多元，職場型態遍布水利、工務、農漁、醫療、製造等各領域，職安推動更需全面布建與聯合防護，今年新增三大安衛家族加入，包括由海尼根台灣公司領銜的食品製造家族、屏東榮民總醫院帶領醫療院所家族，以及日本HONDA為首的製造產業家族，顯示屏東職安推動已獲企業高度響應。

針對職災預防與應變機制，周春米說，兩年前明揚工廠大火事件為地方留下沉痛教訓，縣府不會忘記傷痛，更要勇敢往前走，從災難中汲取經驗與勇氣，強化應變機制與政策推動力道，未來持續向中央爭取更多資源，讓職安制度更全面延伸，真正落實「預防重於補救」的核心精神。

周春米說，勞工是企業的根本，縣府將與各安衛家族核心企業共同努力，透過教育訓練、風險評估、現場輔導等多元措施，全面提升職場安全意識，為屏東打造更安全、健康、有尊嚴的就業環境。

勞青處指出，今年新加入屏東榮民總醫院、海尼根台灣股份有限公司、台灣本田汽車股份有限公司分別擔任「屏安榮耀家族」、「屏安扎根家族」及「屏本事2.0家族」核心企業，攜手超過60家在地企業宣示落實職業安全衛生。周春米頒發感謝狀予「屏安水利家族」、「屏安工務家族」及「屏安農會家族」的核心企業，表彰職安推動的貢獻。

「屏安水利家族」核心企業振勝營造董事長李俊毅說，公司長期參與屏東公共工程，主動帶領協力廠商共同加入安衛家族，參與職安教育及觀摩活動。他說，彼此經驗分享與交流，能有效提升工作現場安全認知與施工品質，攜手打造職場安全文化。

縣府勞動暨青年發展處表示，近兩年屏縣職業災害發生類型前三名分別為，112年跌倒147件、捲夾111件、墜落95件；113年墜落103件、跌倒100件、捲夾75件，高風險作業環境仍需關注。縣府持續推動職安家族制度，專業輔導團隊深入各地協助企業查找潛在風險，提升整體職場安全水準，打造無災害、零事故理想職場環境。