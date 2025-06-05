防新冠肆虐 高雄首批4000劑醫用快篩今配發住宿型長照機構

國內新冠疫情升溫，高雄市政府衛生局針對住宿型長照機構內高齡、慢性病及失能住民等重症高風險族群，緊急採購3萬劑醫用快篩試劑，首批4000劑今天開始配發，有呼吸道症狀的住民經醫師評估後使用，及早篩檢、降低重症風險。

衛生局長黃志中說，疫情持續攀升，使用抗病毒藥物及重症通報人數增加，長照機構因住民體弱且群聚風險高，市長陳其邁指示緊急增購快篩，守護機構長輩健康。高市現有244家住宿型長照機構，約1萬4500名住民，配發的醫用快篩，將由特約醫療院所醫師開立醫囑，再由機構醫事人員使用，若檢測陽性，將儘速就醫並依病情追蹤治療。

衛生局提醒，合約醫療院所醫用及自費快篩、公費抗病毒藥物量能充足，民眾如有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺異常等新冠相關症狀，可至合約院所就醫，由醫師評估使用快篩及抗病毒藥物，降低併發症與重症風險，相關資訊可至官方網站查詢（https://gov.tw/gDV）。

為防範群聚感染，衛生局也呼籲長照機構及民眾務必落實5大防疫措施：包括進機構時應戴口罩，避免將病毒帶入；鼓勵住民及工作人員接種新冠JN.1疫苗，降低中重症風險；落實呼吸道衛生與手部清潔，避免飛沫傳播；定期做環境清消，保持公共區域與房間潔淨；強化住民與工作人員健康監測，有發燒、咳嗽等症狀，請立即篩檢就醫。