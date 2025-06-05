高雄馬祖航線明首航 連江縣府多項活動迎遊客

高雄馬祖航線明天首航，為迎接首航遊客，連江縣政府交旅局推出1日限定快閃活動，並搭配藍眼淚、沙灘圓夢、水上體驗等，串聯跳島深度遊程。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，慶祝高雄馬祖航線6日首航，推出1日限定快閃活動，只要是非設籍連江縣民眾，符合高馬首航班機乘客、姓名有「馬」、「高」任1字、身分證字號或出生年月日有2個以上「6」的任1條件，即可兌換紀念贈品組。

交旅局表示，6月為畢業季節，舉行中的「坤坵許願沙灘圓夢活動」本月募集主題為「畢業快樂」。即日起至30日止，滿7歲以上民眾到西莒坤坵沙灘，並在沙灘上寫下願望，拍照後上傳至指定網頁即可參與，獲選者可獲得新台幣1萬元圓夢金。

交旅局說，圓夢活動從3月起舉辦至今，已經陸續完成多位民眾願望，其中有退伍軍人陪剛退休的母親重遊馬祖、女兒想帶父母一起搭飛機、秘密天使送愛到偏鄉等，背後故事都令人感動。

交旅局透過新聞稿表示，6月不僅正值藍眼淚最佳觀賞期，天氣也相對穩定，民眾至馬祖跳島旅遊，可走訪馬祖地質公園、莒光坤坵沙灘、北竿大坵島等景點外，還有「北竿海洋觀光節」、「海上看東引」、「微光馬祖」等活動，民眾可以串聯旅遊行程，從不同角度感受馬祖。