快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

高雄馬祖航線明首航 連江縣府多項活動迎遊客

中央社／ 連江縣5日電

高雄馬祖航線明天首航，為迎接首航遊客，連江縣政府交旅局推出1日限定快閃活動，並搭配藍眼淚、沙灘圓夢、水上體驗等，串聯跳島深度遊程。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，慶祝高雄馬祖航線6日首航，推出1日限定快閃活動，只要是非設籍連江縣民眾，符合高馬首航班機乘客、姓名有「馬」、「高」任1字、身分證字號或出生年月日有2個以上「6」的任1條件，即可兌換紀念贈品組。

交旅局表示，6月為畢業季節，舉行中的「坤坵許願沙灘圓夢活動」本月募集主題為「畢業快樂」。即日起至30日止，滿7歲以上民眾到西莒坤坵沙灘，並在沙灘上寫下願望，拍照後上傳至指定網頁即可參與，獲選者可獲得新台幣1萬元圓夢金。

交旅局說，圓夢活動從3月起舉辦至今，已經陸續完成多位民眾願望，其中有退伍軍人陪剛退休的母親重遊馬祖、女兒想帶父母一起搭飛機、秘密天使送愛到偏鄉等，背後故事都令人感動。

交旅局透過新聞稿表示，6月不僅正值藍眼淚最佳觀賞期，天氣也相對穩定，民眾至馬祖跳島旅遊，可走訪馬祖地質公園、莒光坤坵沙灘、北竿大坵島等景點外，還有「北竿海洋觀光節」、「海上看東引」、「微光馬祖」等活動，民眾可以串聯旅遊行程，從不同角度感受馬祖。

馬祖 沙灘 快閃

延伸閱讀

高雄演唱會經濟吸粉171萬人 陳其邁蟬連五星市長

連江縣議會考察莒光鄉 關心社宅、火警災後重建

高雄旅運中心化身藝廊 承億舉辦國際藝術博覽會

周天成登場「誰來晚餐16」傾囊相授激勵馬祖羽球少年

相關新聞

向柯志恩宣戰 民進黨市黨部喊「2026高雄市議會要獨立過半」

高雄市長及議員明年改選，民進黨高市黨部今天舉辦就任周年茶會，主委黃文益附和市長陳其邁主張，希望初選提早，最好在年底舉辦。...

屏東職安衛生家族成立 周春米：明揚大火沉痛教訓

強化屏東縣勞工職場安全意識，提升企業對職業安全衛生重視，屏東縣府今在勞動暨青年發展處舉辦114年度職業安全衛生家族聯合大...

防新冠肆虐 高雄首批4000劑醫用快篩今配發住宿型長照機構

國內新冠疫情升溫，高雄市政府衛生局針對住宿型長照機構內高齡、慢性病及失能住民等重症高風險族群，緊急採購3萬劑醫用快篩試劑...

高雄演唱會經濟吸粉171萬人 陳其邁蟬連五星市長

「遠見雜誌」公布2025縣市長施政滿意度調查，高雄市府團隊表現全台第3名，八大施政面向中，六項在六都排名第一，其中「觀光...

屏東海口祭7月登場 哥吉拉6米高竹編裝置藝術席捲海口港

屏東縣車城鄉是通往恆春半島的入口，屏東縣府交旅處7月接連兩個周末舉辦首屆2025屏東海口祭，首度與哥吉拉聯名，由屏東原民...

大雨過後長青苔！高雄各地爆「小黑蚊危機」 居民喊苦

高雄市近日連日大雨，偏鄉區因環境潮濕滋生青苔，造成「小黑蚊」暴增，地方深受其害，觀光業、學校師生不敢其擾，7、8月將達到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。