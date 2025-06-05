高雄演唱會經濟吸粉171萬人 陳其邁蟬連五星市長

「遠見雜誌」公布2025縣市長施政滿意度調查，高雄市府團隊表現全台第3名，八大施政面向中，六項在六都排名第一，其中「觀光休閒」類別滿意度高達82.9％，繼去年之後，市長陳其邁今年再獲五星市長肯定。

市府指出，「2025縣市長施政滿意度調查」顯示，高雄團隊表現全台第3名，八大施政面向中，教育、環保、道路交通、經濟就業、醫療衛生、觀光休閒等六項排名第一，另警政治安、消防公安名列六都第二。

陳其邁今率團隊北上領獎，他回首31年從政生涯，坦言擔任市長後面對許多長期未解的老問題，力圖打破又老又窮、空氣汙染及治安差等標籤，從3.5顆星起步，每年進步半顆星，一路到去年及今年5顆星。

陳其邁分享爭取台積電進駐過程，並提及高雄經濟發展從六都最後一名進步至六都第一名，營業銷售總額從4.5兆元增加至6兆元。另外，高雄過往環保部分都是第6名，逐步通過高雄市淨零城市發展自治條例、碳權計畫、淨零學院及碳預算等措施，一步一步往前走。

市府說明，2024年高雄演唱會經濟吸引171萬人次、創造57億元觀光產值；吉伊卡哇燈會吸引逾600萬人次，帶來破百億觀光收益，觀光休閒面相獲得滿意度82.9%，全台第一。