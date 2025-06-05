視察高雄岡山社宅 林欽榮要求115年7月如期完工

高雄岡山區87期重劃區內正在新建社宅，目前工程進度47.73%，高市府工務局今天表示，進度稍有落後，但會努力趕工，目標明年1月追平進度，並如期於明年7月完工。

高雄市副市長林欽榮今天率隊至岡山區87期重劃區內視察大鵬九村社宅工程，並提醒施工團隊注重工安防範，同時增派工班趕工，務必如期於明年7月完工。

工務局說明，岡山區大鵬九村社會住宅工程經費約新台幣33億元，提供社宅625戶，規劃一房型及套房型490戶、二房型93戶、三房型42戶，低樓層則為社福空間，設有汽車格位327席及機車格位1066席。

工務局新工處表示，目前工程進度47.73%，雖稍有落後，但會持續努力趕工，目標明年1月將進度追平，並如期於明年7月完成，後續交由都發局接手進行營運管理。

此外，87期重劃區信義段46及47地號公辦都更案位於大鵬九村社會住宅南基地西側，其中信義段46地號已由三嘉開發建築有限公司奪得最優申請人，與尚發營造股份有限公司組成「岡山信義合作聯盟」。

都發局表示，信義段46地號公辦都更案預估投資約31億元，都更開發後將創造約409戶住宅及302席車位，市府可透過都市更新容積獎勵取得約48戶社會住宅，後續預計今年7月完成簽約後研擬都市更新事業計畫。