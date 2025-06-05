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連江縣議會考察莒光鄉 關心社宅、火警災後重建

中央社／ 連江縣5日電

連江縣議會今天至莒光鄉考察，並關心東莒與西莒社會住宅、港口浮動碼頭興建、青帆村山海一家海館周邊民宅火警災後重建等工程進度。

國民黨連江縣議員陳貽斌告訴中央社記者，西莒山海一家海館周邊共9戶待拆木造民宅，109年遭逢火災，因當時消防栓停止供水長達8分鐘，導致火勢無法及時撲滅。受災戶後來申請國賠成功，並由連江縣交通旅遊局負責災後復建工程。

連江縣議會今天至災後復建工程現場考察，連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐指出，災後重建工程於112年11月開工，因工程進度超前，年底前應可完工。與受災戶共7名土地所有權人簽訂合約中，規範完工後縣府可使用建物，待約定年限到時再歸還給受災戶。

會中，連江縣副縣長陳冠人表示，將於今年下半年召開跨部會協調會議，與連江縣文化處、交旅局及莒光鄉公所等，商討建築使用目的，並依照與受災戶合約內容，釐清建築使用期間。過程中，也將持續與受災戶及莒光民眾溝通。

連江縣政府工務處長劉尚儒簡報東莒、西莒社會住宅規劃進度時指出，分別在東莒大坪段、西莒田沃段各規劃1棟社會住宅，2處的社會住宅皆為3層樓建築，可容納15戶。已完成招標評選程序，但保留決標中。

會中，連江縣長王忠銘指出，內政部原同意莒光、東引2鄉社會住宅由連江縣政府發包興建，但最近收到通知，行政院有意將莒光、東引社會住宅改由國家住宅及都市更新中心興辦，縣府因此保留決標，並行文相關單位，待回覆後，才會知道2鄉社會住宅興建的權責單位。

社會住宅 災後 受災戶

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