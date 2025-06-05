屏東海口祭7月登場 哥吉拉6米高竹編裝置藝術席捲海口港

屏東縣車城鄉是通往恆春半島的入口，屏東縣府交旅處7月接連兩個周末舉辦首屆2025屏東海口祭，首度與哥吉拉聯名，由屏東原民藝術家打造6米高竹編哥吉拉裝置藝術登場，哥吉拉也隱喻人類對自然環境破壞與思，傳遞海洋保育觀念。

屏東縣府交旅處表示，海口祭以海洋永續為核心，規畫2D漫畫風格海洋市集、海洋演唱會、海食教育系列活動、海洋文化教育，與全球知名怪獸之王「哥吉拉」跨界合作，邀請泰武鄉排灣族工藝藝術家峇岦嵐偲·旮札涅蘫，運用在地桂竹為材料，打造高6米、長8米的大型竹編哥吉拉裝置藝術。

交旅處長黃國維說，哥吉拉隱喻人類對自然環境破壞與省思，此次竹編哥吉拉現身，不只是視覺震撼，更傳遞海洋保育、環境永續深層訊息，也象徵地方文化與國際IP的創意融合。

現場也有推出海洋無障礙，友愛共好親海計畫，海洋無障礙水域體驗活動，歡迎長輩、身心障礙者等報名體驗。

交旅處表示，海口祭亮點之一是全台首創「2D市集」，現場有近30台經特別設計與手繪漫畫風格2D彩繪餐車，走進漫畫世界，並推廣無塑生活、永續消費理念。活動四天共20組人氣音樂人與樂團輪番上陣，從傍晚一路演唱到夜晚，搭配海風與港灣夜景，打造屬於屏東的夏日音樂慶典，現場還有活動限量哥吉拉周邊商品，哥吉拉迷千萬別錯過收藏機會。

交旅處指出，海口祭在7月5、6日，與7月12、13日兩個周末登場，歡迎大家一起來聽體驗。

另外，來海口祭再往南一點就是恆春，歡慶恆春建城150周年！「恆春旅遊購GO節」活動，「來恆春住一晚，就有機會抽大獎！」即日起至8月31日，民眾入住合作旅宿、上傳發票或收據，就有機會抽中近300項、總價值超過千萬的豪華大獎，包括休旅車、洗碗機、電子衣櫥、黃金、按摩椅、免費住宿券等。住越多、抽越多，邀請大家一起到恆春旅遊、住一晚、吃美食、購好禮。