向柯志恩宣戰 民進黨市黨部喊「2026高雄市議會要獨立過半」

高雄市長及議員明年改選，民進黨高市黨部今天舉辦就任周年茶會，主委黃文益附和市長陳其邁主張，希望初選提早，最好在年底舉辦。黃也說，下屆議員提名人數會過半，原民席次將會「坐三望四」，前鎮小港及三民選區提名策略年底底定，另外下次選舉不排除與友軍繼續合作，卻不會一廂情願。

黃文益今天就任滿1年，宣布黨員人數從初上任的4萬349人增加至5萬9125人，其中40歲以下占1萬246人。

現階段高雄市議會民進黨未獨立過半，跟友軍合作才拿下議長寶座。黃文益說，高市黨部年底會向黨中央提報提名席次建議，下屆目標是要獨立過半、因地制宜，提名席次一定會超過二分之一，保有領先區域要全數拿下。

黃文益分析，民進黨在仁大鳥大區有席次優勢、前新苓也有過半優勢，絕對會足額提名，不會自降提名，原民區四席，目前已有兩席（高忠德、范織欽），下次選舉坐三望四，將卯足全力拿原民席次。

綠營需要努力的選區部分，黃文益說，大寮林園目前只有一席李雨庭，他感到匪夷所思，至少應成長至兩席；黃捷在鳳山的得票數足以拿兩席，下屆席次也要增加才合理。

因選區人口增減，三民區可能七席恢復至八席、前鎮小港選區可能八席減為七席，實際席次明年6月才會確定；三民選區還有退出國民黨的副議長曾俊傑及台灣基進張博洋，友軍的存在也會影響綠營提名規畫。

黃文益說，上述兩選區提名席次須視最後人口而定，因提名會產生時間差，保守或前進會在年底有所討論；這兩個選區跟鳳山區，都需要絞盡腦汁思考。友軍合作部分，市黨部會以提名黨內同志為第一優先考量，雖不排除跟友軍繼續合作，但也不能一廂情願，會建立有條件、有共識的合作。

針對市長提名部分，黃文益認為，以往都是農曆年過後，大選同一年才辦初選，但這次國民黨市長長候選人已定於一尊，基層黨員憂慮太晚提名會形成不平等競爭，畢竟黨內初選後需要修復期，要給候選人有充分時間整頓，希望6月28日全代會後快點拍板定案，若能提前今年底初選，有利於市長接班。