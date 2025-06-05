快訊

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

高中生「最佳辯士」造假丟多校正取資格 醫師父診所聲明曝光

高雄旅運中心化身藝廊 承億舉辦國際藝術博覽會

中央社／ 高雄5日電

承億集團攜手香港畫廊舉辦「ArtIN國際藝術博覽會」，活動今天在高雄旅運中心開幕，為期4天展出近千件藝術品，戶外景觀台上的大型彩色小熊軟題裝置隨海風飄動成展覽亮點。

承億集團暨「承億亞灣藝術節」後，再次推出藝術展覽，首屆「ArtIN國際藝術博覽會」今天開幕，展期4天。活動匯集全球60組畫廊、藝術家，規畫4大主題展區，包括沉浸式藝術體驗、國際大師裝置展、台灣新銳特區、戶外藝術區等；也首度曝光「會動的Moi清明上河圖」，不少民眾直呼「好可愛」。

策展人、香港UBU DECO畫廊創辦人梁詠心表示，台灣南部充滿活力和藝術能量，但缺少國際化大型藝術活動，希望ArtIN打破地域限制，讓高雄更有藝術影響力。

主辦單位表示，ArtIN國際藝術博覽會規劃一系列貴賓專屬活動，打造頂級藝術體驗，包含「拍賣晚宴」競標獨家藝術珍品；「威士忌之夜評鑑沙龍」；「藝術投資秘笈稅務講座」由專家解析藝術品收藏與資產規劃的關鍵策略；「生活美學顧問服務」協助貴賓量身訂製居家藝術收藏方案。

ArtIN藝術博覽會於展場售票，單日票為新台幣100元，另有尊尚門票、尊尚貴賓門票，除享無限時入場外，還有品酒、導覽、藝術品家居布置諮詢、研討會等。

此外，高雄市立美術館6月迎接開館31週年，將於14日舉辦31週年館慶系列活動，當日除「相忘於江湖：李德Ⅹ熊秉明」2位20世紀文人藝術家雙個展開幕式外，也有電子紙展演計畫「映遇時光」裝置啟動儀式、藝術生態園區導覽、室內樂快閃演出等活動。

高美館將在14日下午舉辦館慶開幕式，活動將邀請Taiwan Connection首席大提琴家高炳坤帶來經典巴哈無伴奏的大提琴演出，當日館內餐飲也推出優惠，串連展覽、生態、音樂與美食。

高雄市立美術館 貴賓 藝術品

延伸閱讀

深化民眾海洋意識 管碧玲邀6/8到高雄參與國家海洋日

高雄路竹「運動精靈」 獲全國韻律體操錦標賽單項金牌

大雷雨狂轟台南、高雄 慎防劇烈降雨雷擊

高雄前鎮漁港改建中 魚販怒漏水及新空間像「監獄」

相關新聞

向柯志恩宣戰 民進黨市黨部喊「2026高雄市議會要獨立過半」

高雄市長及議員明年改選，民進黨高市黨部今天舉辦就任周年茶會，主委黃文益附和市長陳其邁主張，希望初選提早，最好在年底舉辦。...

屏東海口祭7月登場 哥吉拉6米高竹編裝置藝術席捲海口港

屏東縣車城鄉是通往恆春半島的入口，屏東縣府交旅處7月接連兩個周末舉辦首屆2025屏東海口祭，首度與哥吉拉聯名，由屏東原民...

大雨過後長青苔！高雄各地爆「小黑蚊危機」 居民喊苦

高雄市近日連日大雨，偏鄉區因環境潮濕滋生青苔，造成「小黑蚊」暴增，地方深受其害，觀光業、學校師生不敢其擾，7、8月將達到...

新冠疫情升溫 屏縣衛生局：已備妥疫苗快篩抗病毒藥物

根據衛福部疾病管制署最新監測資料顯示，全國新冠肺炎門急診就診人次已連續七周上升，高峰預估將落在6月底7月初。為強化社區免...

高雄前鎮漁港改建中 魚販怒漏水及新空間像「監獄」

高雄前鎮漁港多功能運銷中心施工3年，連日大雨導致出入道路積水、場內早市漁獲販售區漏水，場外臨時攤販也抱怨，施工中的展售區...

樹齡200餘年高雄梓官「保福榕公」斷裂 疑褐根病所致

位於高雄市梓官區濟福宮廟前的大榕樹「保福榕公」昨天上午突然傳枝幹斷裂，引起居民議論是否是神明有所指示，不過當地里長表示已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。