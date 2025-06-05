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深化民眾海洋意識 管碧玲邀6/8到高雄參與國家海洋日

中央社／ 高雄5日電

海委會主委管碧玲指出，去年調查民眾對海認知狀況，結果顯示民眾對海洋探索不夠，未來除持續強化海域安全，也推動海洋無障礙計劃，歡迎民眾8日到高雄參與國家海洋日，共同認識海洋。

依海洋委員會今天發布的新聞稿，管碧玲表示，去年10月31日調查民眾對海洋認知結果，0.2%知道海洋日，9.7%知道有海洋政策白皮書，31.9%對海洋知識有興趣，28.3%過去一年曾參與海域活動。

管碧玲指出，調查結果顯示民眾對海洋意識薄弱，對海洋探索不夠，而海委會過去除強化海域安全，提升民眾安全進行海域活動外，也推動海洋無障礙計畫，希望民眾踴躍參與海洋活動。

管碧玲表示，海委會在民國109年開始辦理國家海洋日活動，今年邁入第6屆，此次以「海安12號演習」及「海洋戲劇藝文展演」為主題，盼深化民眾認識海洋，同時展現台灣作為海洋國家護海決心與文化實力。

另外，海委會指出，行政院長卓榮泰今天在行政院會聽取「第6屆國家海洋日活動」專案報告後，肯定海委會及海巡署努力守護海疆，以及推動海洋教育與文化發展。

卓榮泰表示，未來每年國家海洋日活動，請海委會持續串聯相關部會，展現跨部會、跨領域海洋政策願景，也請各部會持續推動各項海洋相關政策措施，展現海洋國家特色。

卓榮泰指出，今年推動的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，也特別把海委會、海巡署相關預算列入，希望能納入未來特別預算；海洋就是國家資源，也是國家安全屏障，請各部會一起努力。

管碧玲 海巡署 海委會

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