大雨過後長青苔！高雄各地爆「小黑蚊危機」 居民喊苦

高雄市近日連日大雨，偏鄉區因環境潮濕滋生青苔，造成「小黑蚊」暴增，地方深受其害，觀光業、學校師生不敢其擾，7、8月將達到小黑蚊繁殖高峰，高府農業局目前多加宣導住家周邊保持乾燥通風，環保局則加強消毒噴藥，民代無奈指「小黑蚊已成地區名產」，盼市府設主責單位，結合各局處資源，全力協助地方消滅小黑蚊。

高雄市今年2月起各鄉鎮爆發嚴重「小黑蚊危機」，美濃區合和里長林作松說，不只戶外全是小黑蚊「出手一拍就是10多隻」，平時常在戶外乘涼休憩的民眾都只能躲在家裡，但住家內也會出現，曾有2歲孩童遭咬到全身都是紅點，頭部、雙手嚴重腫脹。日前也有遊客到澄清湖園發現數十隻小黑蚊，完全不敢停留原處。

美濃、杉林、六龜、甲仙、阿蓮、田寮等6區過去曾多次出現大範圍小黑蚊，橋頭和美濃區公所日前已通報有小黑蚊危害，，且有往市區如小港區擴散的趨勢。俗稱小黑蚊的「台灣鋏蠓」是本土吸血昆蟲，通常中午至午後為吸血高峰，有別於蚊子幼蟲孳生於水中，小黑蚊是孳生在潮濕土壤表面，以藍綠藻和綠藻等青苔為營養來源。

不只民眾日常生活受小黑蚊影響，一名學校校長稱近期連日下雨，環境潮濕導致青苔滋生，加速小黑蚊繁殖，學生上課備受影響，校方只能頻繁噴藥消毒、提醒學生穿長袖衣褲，「在戶外一坐下就被叮得受不了」；也有店家抱怨戶外座位遭小黑蚊干擾，生意大受影響，觀光遊客不願停留，生意跌落許多。

市議員林富寶表示，小黑蚊已造成全市「觀光、健康危機」，旅客到觀光區被小黑蚊狂叮，笑稱「小黑蚊已成地區名產」，學童下課也不敢到操場運動，甚至連親友也不敢回鄉看望家人，且研究顯示6成民眾被小黑蚊叮咬後會有過敏反應，嚴重者送醫治療、甚至皮膚潰爛，市府應設立主責單位，結合各局處資源，協助地方消滅小黑蚊。

高市環保局表示，小黑蚊在每年4月、春雨過會大量繁殖，7、8月達高峰，「清除青苔」是最有效抑制繁殖方式，清潔隊會針對小黑蚊通報區展開噴藥防治，噴灑漂白水去掉青苔，目前環境消毒達692場次，整理環境、清除青苔達500場次，另協助處理民眾陳情小黑蚊危害要求噴藥案件32件。