海洋保育貢獻楷模獎 墾丁國小等10團體個人獲獎

海委會今天公布第三屆海洋保育貢獻楷模獎，共有墾丁國小等5組團體、5名個人獲獎。海委會主委管碧玲表示，得獎者橫跨多元領域，將在國家海洋政策白皮書發布會頒獎。

海洋委員會海洋保育署長陸曉筠透過新聞稿表示，今年獲獎5組團體，展現在地連結與多元創新並行精神，分別為花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會、台灣蠻野心足生態協會、蘇澳區漁會、台灣潛水（恩瀛企業有限公司）及墾丁國民小學，個別致力傳承部落海洋文化、守護在地生態與生物多樣性、實踐永續漁業、推動潛水教育與保育行動並行、凝聚社區共識等。

陸曉筠表示，5名個人獲獎者則展現深厚專業知識與實務經驗，得獎人為中央研究院生物多樣性研究中心退休研究員邵廣昭、國立台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳、國立中山大學海洋事務研究所教授張懿、彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英及點點塑環保科技股份有限公司執行長洪以柔。

陸曉筠指出，邵廣昭致力台灣魚類分類與生態調查，建立「台灣魚類資料庫」，奠定台灣在國際海洋學術關鍵地位；戴昌鳳深耕珊瑚研究、復育與科普教育30多年，促成學術與企業共同投入守護珊瑚行動；張懿協助澎湖七美、宜蘭頭城等在地團體，強化保護區管理成效；施月英積極監督高污染開發案，是海洋保育堅實在地力量；洪以柔長期投入減塑與微塑膠監測及推廣環境教育。

海保署指出，貢獻楷模獎已向27名得獎者致敬，這屆得獎者將於2025國家海洋政策白皮書發布會時頒獎，期盼喚起更多民眾投入海洋保育工作。

此外，海保署表示，「海洋保育法」將在7月施行，象徵台灣海洋保育邁入法治化新階段，未來將結合海洋貢獻楷模得獎者的社會影響力，擴大民間參與、共同守護海洋。