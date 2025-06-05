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高市推動漁村產業發展 永安區新產品展成果

中央社／ 高雄5日電

推動高雄市漁村社區產業發展，高市農業局輔導在地青年與農村社區合作開發特色產品。今天永安區保寧社區與興達港區漁會發表3款新產品展現成果。

高雄市農業局辦理「根留農村計畫」，導入企業資源與品牌行銷，輔導在地青年與農村社區合作開發特色產品。

永安區保寧社區與興達港區漁會今天聯合舉辦「鱸意永續水產品研發發表會」活動，發表「無刺鱸魚寶寶丁」、「鱸魚漢堡排」、「鱸魚湯料包」等3款新產品，展現成果。

農業局表示，此次發表「無刺鱸魚寶寶丁」是由興達港區漁會HACCP水產加工廠協助社區研發產品，適量輕巧包裝，適合一般蒸煮煎烤等烹調方式，可供有副食品需求的家庭選擇。

另一款「鱸魚漢堡排」則是適合全年齡層食用的產品，研發理念為因應高齡化人口增加，免除了繁瑣烹調處理過程，以料理包方式方便長者食用，未來可作為社區長者及學童的團膳菜單。

另外，透過微波乾燥技術，將鱸魚、蔬菜等原料乾燥後製成便利的「鱸魚湯料包」，適合一般家庭主婦炒菜調理。

保寧社區理事長黃瑞得指出，目前社區仍以一級產業為主，主要養殖魚種為龍膽石斑、白蝦、虱目魚及鱸魚等。而永安地區鱸魚養殖面積每年均維持在60公頃，現為社區主要經濟魚種之一。

此次產品研發計畫提案青年葉雙維表示，希望透過這場活動將社區產品推廣至一般家庭及團膳市場，為地方產業發展帶來新契機，並提供民眾在地優質食材新選擇。

農業局長姚志旺表示，藉由農村社區和在地民間企業團體共同合作研發模式，可有效節省產品研發成本，縮短食材運輸距離，確保食材新鮮度，農業局將持續協助各社區發展特色，促進農村經濟永續。

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