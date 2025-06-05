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新冠疫情升溫 屏縣衛生局：已備妥疫苗快篩抗病毒藥物

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局呼籲民眾盡早接種疫苗。圖／屏縣衛生局提供
屏東縣政府衛生局呼籲民眾盡早接種疫苗。圖／屏縣衛生局提供

根據衛福部疾病管制署最新監測資料顯示，全國新冠肺炎門急診就診人次已連續七周上升，高峰預估將落在6月底7月初。為強化社區免疫力，屏東縣衛生所及合約醫療院所持續提供新冠JN.1疫苗接種服務，縣府呼籲尚未接種民眾盡早接種，增強自我保護力。

屏東縣衛生局長張秀君說，接種疫苗是預防新冠併發重症最有效方法，屏東縣公費新冠疫苗庫存充足，衛生局持續增加疫苗配送至各衛生所及合約院所以應民眾接種需求，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾盡早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者、55到64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

張秀君說，新冠疫情上升，醫療體系已啟動輕重症分流機制，確保醫療量能不受衝擊。因應抗病毒藥物需求增加，衛生局持續監測屏東縣抗病毒藥物使用及庫存情形，屏東縣40家醫療院所、22家藥局以及33家衛生所，均有配置抗病毒藥物，存量充足；民眾若有家用快篩需求，轄內四大超商、全聯及36家藥局有販售，醫療院所亦已增購醫用快篩，以利及早診治並開立抗病毒藥物。

衛生局指出，65歲以上長者、孕產婦及慢性病患者，為新冠併發重症的高風險族群，如有疑似症狀建議先快篩並儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物。

衛生局表示，民眾應養成健康好習慣，包括勤洗手、出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所時，應自主配戴口罩；有症狀時在家休息，避免外出與他人接觸，高齡或有慢性病者更應提高警覺。防疫三撇步「勤洗手、打疫苗、戴口罩」，仍是最佳保護自己與他人的方法。

新冠疫苗

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