高雄前鎮漁港改建中 魚販怒漏水及新空間像「監獄」

高雄前鎮漁港多功能運銷中心施工3年，連日大雨導致出入道路積水、場內早市漁獲販售區漏水，場外臨時攤販也抱怨，施工中的展售區像「監獄」設計不當，地方呼籲速開說明會整合各界意見。高市海洋局表示，已請國土署加強臨時排水改善措施，逐一溝通及解決問題。

前鎮漁港斥資81億元啟動改造工程，多功能運銷中心於2022年4月動工，朝打造台版豐洲市場推進，1樓規畫漁獲拍賣與水產品批發販售，2、3樓為農漁產品商業展售，原本預計去年底完工，但目前工程仍在趕工，海洋局曾允諾，今年9月一定會完工。

施工3年來，漁港早市漁獲販售區採「半半施工」正常營業，共區分ABC三區。魚販抱怨，AC兩區之間隔一個正在施工的B區，工程延宕導致動線不良，又有出入道路積水及屋頂漏水問題，工程一再延宕，作業環境很差。

場外臨時攤販區魚販也抱怨說，日前進入運銷中心場勘，空間硬被區分成魚貨切割處理區與銷售區兩個地方，兩邊跑不方便，小小空間被阻隔起來更像「監獄牢房」，消費者也會產生被偷換或疑慮，若不進駐只能選擇兩個月「資遣費」離去，非常不合理。

立委邱議瑩3日清晨前往前鎮魚市場會勘。她表示，工程有許多需要改進的地方，特別是工程進度延宕，導致攤商收入大幅減少、損失巨大，希望相關單位盡速改善。

前鎮區明孝里長林浤澤說，汛期及颱風季到來，道路積水及場內漏水須先處理，港區周圍下水道系統及滯洪池排水也要注意，另外停車場空間不足也導致漁港空間變擁擠及凌亂。