快訊

網傳「最佳辯士」頭銜是老師涉指使高中生造假 校方澄清：師生間溝通理解有落差

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄前鎮漁港改建中 魚販怒漏水及新空間像「監獄」

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
前鎮漁港多功能運銷中心施工中，魚販不滿意空間硬被區分成魚貨切割處理區與銷售區兩個地方，兩邊跑不方便，小小空間被阻隔起來更像「監獄牢房」。記者徐白櫻／翻攝
前鎮漁港多功能運銷中心施工中，魚販不滿意空間硬被區分成魚貨切割處理區與銷售區兩個地方，兩邊跑不方便，小小空間被阻隔起來更像「監獄牢房」。記者徐白櫻／翻攝

高雄前鎮漁港多功能運銷中心施工3年，連日大雨導致出入道路積水、場內早市漁獲販售區漏水，場外臨時攤販也抱怨，施工中的展售區像「監獄」設計不當，地方呼籲速開說明會整合各界意見。高市海洋局表示，已請國土署加強臨時排水改善措施，逐一溝通及解決問題。

前鎮漁港斥資81億元啟動改造工程，多功能運銷中心於2022年4月動工，朝打造台版豐洲市場推進，1樓規畫漁獲拍賣與水產品批發販售，2、3樓為農漁產品商業展售，原本預計去年底完工，但目前工程仍在趕工，海洋局曾允諾，今年9月一定會完工。

施工3年來，漁港早市漁獲販售區採「半半施工」正常營業，共區分ABC三區。魚販抱怨，AC兩區之間隔一個正在施工的B區，工程延宕導致動線不良，又有出入道路積水及屋頂漏水問題，工程一再延宕，作業環境很差。

場外臨時攤販區魚販也抱怨說，日前進入運銷中心場勘，空間硬被區分成魚貨切割處理區與銷售區兩個地方，兩邊跑不方便，小小空間被阻隔起來更像「監獄牢房」，消費者也會產生被偷換或疑慮，若不進駐只能選擇兩個月「資遣費」離去，非常不合理。

立委邱議瑩3日清晨前往前鎮魚市場會勘。她表示，工程有許多需要改進的地方，特別是工程進度延宕，導致攤商收入大幅減少、損失巨大，希望相關單位盡速改善。

前鎮區明孝里長林浤澤說，汛期及颱風季到來，道路積水及場內漏水須先處理，港區周圍下水道系統及滯洪池排水也要注意，另外停車場空間不足也導致漁港空間變擁擠及凌亂。

海洋局回應，下雨道路積水已請國土署加強臨時排水改善措施，漁獲販售區的管線尚未接好導致場內漏水問題，已要求廠商先行封堵空洞，天候好轉後立即恢復接管工程。此外，魚市場B區7月6日開放讓攤商進場營運，後續地坪則採另案發包施工；漁業署辦理的碼頭改善工程也配合於7月6日再進場打除，碼頭空間將優先提供給活魚水車使用，以解決停車空間不足問題。

多功能運銷中心於2022年4月動工，朝打造台版豐洲市場推進，目前正全力趕工中。記者徐白櫻／攝影
多功能運銷中心於2022年4月動工，朝打造台版豐洲市場推進，目前正全力趕工中。記者徐白櫻／攝影
高市前鎮魚市場傳出漏水及道路積水等問題，立委邱議瑩（左二）會同當地里長林浤澤（左一）等人前往會勘。圖／里長林浤澤提供
高市前鎮魚市場傳出漏水及道路積水等問題，立委邱議瑩（左二）會同當地里長林浤澤（左一）等人前往會勘。圖／里長林浤澤提供
受前鎮漁港多功能運銷中心施工影響，漁港附近停車空間不足，停車場停滿車輛。記者徐白櫻／攝影
受前鎮漁港多功能運銷中心施工影響，漁港附近停車空間不足，停車場停滿車輛。記者徐白櫻／攝影
受前鎮漁港多功能運銷中心施工影響，漁港附近停車空間不足，漁會後方停車場停滿車輛。記者徐白櫻／攝影
受前鎮漁港多功能運銷中心施工影響，漁港附近停車空間不足，漁會後方停車場停滿車輛。記者徐白櫻／攝影
日前魚販進入運銷中心場勘，不滿意空間硬被區分成魚貨切割處理區與銷售區兩個地方，兩邊跑不方便，小小空間阻隔後像「監獄牢房」。記者徐白櫻／翻攝
日前魚販進入運銷中心場勘，不滿意空間硬被區分成魚貨切割處理區與銷售區兩個地方，兩邊跑不方便，小小空間阻隔後像「監獄牢房」。記者徐白櫻／翻攝
高雄前鎮漁港多功能運銷中心施工，場外設置攤販集中區，魚販憂心新空間設計不符合平日工作需求。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港多功能運銷中心施工，場外設置攤販集中區，魚販憂心新空間設計不符合平日工作需求。記者徐白櫻／攝影
高市前鎮魚市場傳出漏水及道路積水等問題，海洋局會勘研擬解決辦法。圖／取自高雄海洋局臉書
高市前鎮魚市場傳出漏水及道路積水等問題，海洋局會勘研擬解決辦法。圖／取自高雄海洋局臉書

延伸閱讀

高雄「下酒菜料理競賽」第一階段網路票選開跑

停車場工程遭疑減項發包 竹市府：設備活化非圖利

公有市場漏水攤商怨「養家糊口這麼難」 高雄經發局：即刻改善

桃園大秘寶+1？前朝10億蓋屋漏水 張善政：設計有問題

相關新聞

高雄前鎮漁港改建中 魚販怒漏水及新空間像「監獄」

高雄前鎮漁港多功能運銷中心施工3年，連日大雨導致出入道路積水、場內早市漁獲販售區漏水，場外臨時攤販也抱怨，施工中的展售區...

樹齡200餘年高雄梓官「保福榕公」斷裂 疑褐根病所致

位於高雄市梓官區濟福宮廟前的大榕樹「保福榕公」昨天上午突然傳枝幹斷裂，引起居民議論是否是神明有所指示，不過當地里長表示已...

左營高鐵、高捷不相通…旅客轉乘苦 交長允建連通道

高鐵左營站與高捷左營站共構卻不相通，搭捷運趕高鐵的民眾出站得拎行李上到2層樓高的高鐵大廳，再下到高鐵月台搭車，地方多次要...

柯志恩批民進黨逼南部人用肺發電 綠營：拿民生議題搞雙標炒作

針對立委柯志恩今指控高雄市府縱容台電偷開燃煤機組，逼著南部居民「用肺發電」，民進黨高雄市議員林智鴻反批，柯志恩語言邏輯破...

高市照顧杉林區民眾心理健康 行動元氣車使用率突破千人

高雄市杉林區去年6月成立社區心理衛生中心，結合「行動元氣車」提供旗美地區偏鄉居民心理健康教育與諮詢，近1年來元氣車提供1...

高鐵左營站月台連通高捷 估年底完成基本設計

立法院交通委員會今天考察高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形，委員會召委許智傑說，預計最快今年底完成基本設計並逐步施工，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。