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樹齡200餘年高雄梓官「保福榕公」斷裂 疑褐根病所致

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
梓官區「保福榕公」樹齡已有200年以上，所在的廟前廣場為當地居民重要活動場所。圖／翻攝自高雄市府農業局
梓官區「保福榕公」樹齡已有200年以上，所在的廟前廣場為當地居民重要活動場所。圖／翻攝自高雄市府農業局

位於高雄市梓官區濟福宮廟前的大榕樹「保福榕公」昨天上午突然傳枝幹斷裂，引起居民議論是否是神明有所指示，不過當地里長表示已經通報區公所前來處理，所幸昨天枝幹斷裂時沒有居民經過，並未傷及居民，但斷裂原因仍要專家前來確認。

當地梓平里長黃常吉表示，「保福榕公」是當地梓官重要的里民活動聚集地，目前已被高雄市府列管為「特定紀念樹」，昨天上午斷裂後，已立即通報公所及市府，地方對於老榕樹的感情濃厚，但後續處理仍需要請市府協助處理。

「保福榕公」在梓官當地居民口中又稱為「大樹公」，位於梓平里城隍巷的濟陽宮與濟福宮之間，據地方相傳樹齡已有300年以上，高雄市府農業局則推估樹齡約220年，原本只是顆有年代的大榕樹，但因氣根盤根錯節、被當地居民神格化，2004年才在濟陽宮保生大帝指示下，從「大樹公」升格為「保福榕公」接受居民香火。

不過「保福榕公」已非第一次斷裂，2016年就曾因為強烈颱風莫蘭蒂遭到重創，當時樹上葉子幾乎被吹到光禿禿，就連樹枝都斷成數節倒地，僅剩主幹仍屹立不倒，後續還被檢查出罹患褐根病，但多年來仍持續生長，初步研判可能是因褐根病加上連日大雨，造成樹冠樹枝不堪重負而斷裂。

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