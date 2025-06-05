左營高鐵、高捷不相通旅客轉乘苦 交長允建連通道

高鐵左營站與高捷左營站共構卻不相通，搭捷運趕高鐵的民眾出站得拎行李上到2層樓高的高鐵大廳，再下到高鐵月台搭車，地方多次要求建置地下連通道解決不便，交通部長陳世凱昨應立法院交通委員會邀請南下會勘，承諾明年3月動工，強調要如期如質完成。

高鐵左營站、台鐵新左營站和高雄捷運R16左營站是高雄唯一三鐵共構車站，台鐵有地下層閘門可直通高捷，高鐵則須從1樓月台上至2樓大廳出閘門，再經由大門電扶梯下到1樓，再轉往地下層進高捷閘門。民眾搭捷運轉乘高鐵，需多花上10分鐘以上，若地下建置連通道，估計可節省一半時間。

陳世凱昨天會勘高鐵、高捷左營站地下連通道規畫情形，當即拍板承諾最快明年3月動工，期望高鐵董事會6月20日先核定工程，11月23日前完成基本設計，亦責成鐵道局協調，強調工期進程「可以早，不能晚」。

王姓市民說，出國時提行李搭捷運轉高鐵，出站需搭電扶梯上到地面層，再搭電扶梯至高鐵大廳，完成手續又再拖行李下至高鐵月台，「真的很折騰」。黃姓男子說，大型節日時，捷運轉乘排隊人潮多，若遇上強風驟雨，光捷運到高鐵大廳這段路程上上下下就會淋濕，若有地下連通道，能大大減輕轉乘時程和疲累感。

立委許智傑說，早年高鐵興建時即預留捷運轉乘空間，可惜當年施工未同步完成，市長陳其邁去年5月已將此案納入都市更新建設，連通道能紓解南下參與大型活動的人流，減低轉乘需繞行月台、上下樓的不便，商務旅客也省時；市議員黃文志說，連通道不僅減緩人潮壓力，也增加地下層逃生路線，突發狀況時能迅速分流，保障安全。

高鐵公司副總經理鄭啟明表示，高鐵月台連接捷運需考量月台雨棚結構、地下機電管線與列車營運問題，為避免影響正常列車營運，工程1次僅能開挖1處月台，且需在夜間時段停止該月台營運3至4小時，粗估工期會拉長至3年，目前仍在規畫階段，會持續尋求技術突破、縮短工時。