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柯志恩批民進黨逼南部人用肺發電 綠營：拿民生議題搞雙標炒作

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議員林智鴻。記者郭韋綺／翻攝

針對立委柯志恩今指控高雄市府縱容台電偷開燃煤機組，逼著南部居民「用肺發電」，民進黨高雄市議員林智鴻反批，柯志恩語言邏輯破碎、法律不通，把興達電廠依法依規啟動備用機組，抹黑成高雄市府違法，卻不質問台中市長盧秀燕空汙審查「假監督真放水」，拿民生議題搞雙標炒作，高雄人不買單。

柯志恩臉書提到，中火5部機組沒有效許可證卻還在發電，形同「無照燒煤」，這種情況與高雄興達電廠的3、4號燃煤機組如出一轍，台電卻稱根據空汙法規定，審查期間可依照原許可證內容繼續操作燃煤機組發電。

柯志恩指出，這項法條就是在給台電開後門，讓本不應運轉、且未獲操作許可的備用燃煤機組持續運作，根本讓台電鑽法律漏洞，讓燃煤「大燒特燒」，她認為必須做更嚴謹的修法，才能確保備用燃煤機組的用度合法合規。

柯表示，台中環保局針對中火二號機，沒有許可證就進行操作，宣示開罰決心，反觀陳其邁市長，卻沒有要求高雄環保局，對同樣沒有操作許可就發電的興達3、4號燃煤機組開罰。

她以高雄市民的身分，籲請陳其邁市長應該用強硬的態度面對台電，依法行政、嚴格執法，不可給台電大開方便之門，犧牲高雄人的健康。

林智鴻回擊，台中市政府陷入中火五部機組許可證爭議，市長盧秀燕不審照也不發照，不撤照也不下令停機，陷入進退失據窘況，對空汙審查，被踢爆「假監督、真放水」，怎麼不質問盧秀燕，怎麼不說台中人用肺發電？對中火睜一隻眼閉一隻眼，對高雄卻鋪天蓋地開罵，這不是雙標，什麼才是雙標？

他強調，高市府依法駁回許可申請，依法監督台電啟用程序、公開資訊讓全民監督，全程依法行政，沒有一絲一毫模糊空間，柯是不了解法條，還是故意扭曲事實？是真關心中南部民眾健康，還是只會蹭聲量？

林智鴻說，柯志恩突然說要修法，實際她在立院沒有提空汙法修法草案，只會點名高雄罵髒空氣，卻對台中中火睜眼說瞎話。

柯志恩 台電 中火

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