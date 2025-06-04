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高市照顧杉林區民眾心理健康 行動元氣車使用率突破千人
高雄市杉林區去年6月成立社區心理衛生中心，結合「行動元氣車」提供旗美地區偏鄉居民心理健康教育與諮詢，近1年來元氣車提供1260人次服務，完成768人心理健康篩檢，轉介22人接受專業心理諮詢。衛生局表示，將心理健康服務直接搬到民眾眼前，效果翻倍。
杉林心衛中心服務範圍涵蓋杉林、甲仙、六龜、內門、旗山、美濃、茂林、桃源與那瑪夏等9區，為偏遠地區民眾提供心理諮商、精神用藥諮詢、自殺防治、個案轉介與社區衛教等服務。
林園扶輪社捐贈行動元氣車加入行列，車上配備卡拉OK音響、電視、咖啡機及麥克風，融合地方文化與生活元素，穿梭在各社區活動現場，結合農特產品節慶、家庭日及慶典等，由專業團隊帶領進行正向心理、壓力管理、親子溝通與情緒調節等課程，營造輕鬆互動氛圍，降低心理抗拒；杉林區民眾說能吸收新知識，腦袋不易退化很開心。
截至目前，元氣車已辦26場活動、提供1260人次服務，更有768人完成心理健康篩檢，並成功轉介22人接受專業諮詢與追蹤。
衛生局指出，偏鄉資源有限，心衛中心進駐後，有效強化民眾心理照護意識與早期介入機制，也呼籲民眾在面對情緒困擾或心理壓力時，勇於尋求專業協助，建立自我與家人心理防線。
杉林區社區心理衛生中心每月活動資訊都會在臉書公告，未來亦將持續結合公私協力與在地社區力量，創新推動心理健康進入社區、貼近家庭。
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