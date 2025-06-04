高雄「下酒菜料理競賽」第一階段網路票選開跑

2025高雄啤酒音樂節7月4日至6日登場，高雄市政府搭配推出「下酒菜料理競賽」，經發局今天表示，即日起至6月7日開放第一階段網路票選，最終優勝者可進駐音樂節打開知名度。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄啤酒音樂節已成為高雄夏天最具代表性的音樂盛會，去年在國內外巨星齊聚登台演出下，創下8萬人次參與紀錄，進駐大會食堂的下酒菜優勝店家整體營業額突破新台幣250萬元。

經發局今天新聞稿說明，「下酒菜料理競賽」即日起至6月7日下午1時開放投票，民眾可透過LINE帳號登入投票網站，每天就有10張票可投給10間心儀店家，並將於6月7日下午6時公布晉級名單。

經發局表示，第一階段網路票選將選出18家店家進入第二階段評審試吃決賽，最終優勝者可進駐高雄啤酒音樂節大會食堂打開知名度。今年高雄下酒菜競賽的報名狀況踴躍，吸引多家知名飯店及餐館參賽。

高雄中央公園英迪格酒店表示，國際歌手到高雄開唱，帶動高雄住宿及餐飲的演唱會經濟，近期住房率接近滿房狀態，英迪格酒店也連3年參加下酒菜料理競賽活動，期望共同帶動觀光經濟並拓展城市能見度。

寬寬整合行銷股份有限公司總經理陳功儒表示，今年高雄啤酒音樂節卡司陣容強大，門票更在開賣後2分鐘內完售，創下歷年最快紀錄。

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