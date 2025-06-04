快訊

78歲翁開貨車與機車側撞…女遭拖行十多公尺夾護欄亡 同事目睹瞬間

重大資安危機！老牌保險系統服務商驚傳駭客入侵 威脅公開所有檔案

曝沒個人公務車後「慘況」 監委田秋堇：這是大家希望的嗎？

高雄「下酒菜料理競賽」第一階段網路票選開跑

中央社／ 高雄4日電

2025高雄啤酒音樂節7月4日至6日登場，高雄市政府搭配推出「下酒菜料理競賽」，經發局今天表示，即日起至6月7日開放第一階段網路票選，最終優勝者可進駐音樂節打開知名度。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄啤酒音樂節已成為高雄夏天最具代表性的音樂盛會，去年在國內外巨星齊聚登台演出下，創下8萬人次參與紀錄，進駐大會食堂的下酒菜優勝店家整體營業額突破新台幣250萬元。

經發局今天新聞稿說明，「下酒菜料理競賽」即日起至6月7日下午1時開放投票，民眾可透過LINE帳號登入投票網站，每天就有10張票可投給10間心儀店家，並將於6月7日下午6時公布晉級名單。

經發局表示，第一階段網路票選將選出18家店家進入第二階段評審試吃決賽，最終優勝者可進駐高雄啤酒音樂節大會食堂打開知名度。今年高雄下酒菜競賽的報名狀況踴躍，吸引多家知名飯店及餐館參賽。

高雄中央公園英迪格酒店表示，國際歌手到高雄開唱，帶動高雄住宿及餐飲的演唱會經濟，近期住房率接近滿房狀態，英迪格酒店也連3年參加下酒菜料理競賽活動，期望共同帶動觀光經濟並拓展城市能見度。

寬寬整合行銷股份有限公司總經理陳功儒表示，今年高雄啤酒音樂節卡司陣容強大，門票更在開賣後2分鐘內完售，創下歷年最快紀錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄啤酒音樂節 英迪格酒店 料理

延伸閱讀

山本耀司集團潮牌Ground Y前進港都高雄 拓點義享世界

影／高雄學生走斑馬線過馬路被撞 警查出疑老翁肇事

2028無媒中火決議通過 柯志恩問：高雄呢？

高雄鳳山2相鄰魚販衝突掛彩 起因是為維護顧客

相關新聞

高市照顧杉林區民眾心理健康 行動元氣車使用率突破千人

高雄市杉林區去年6月成立社區心理衛生中心，結合「行動元氣車」提供旗美地區偏鄉居民心理健康教育與諮詢，近1年來元氣車提供1...

柯志恩批民進黨逼南部人用肺發電 綠營：拿民生議題搞雙標炒作

針對立委柯志恩今指控高雄市府縱容台電偷開燃煤機組，逼著南部居民「用肺發電」，民進黨高雄市議員林智鴻反批，柯志恩語言邏輯破...

高鐵左營站月台連通高捷 估年底完成基本設計

立法院交通委員會今天考察高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形，委員會召委許智傑說，預計最快今年底完成基本設計並逐步施工，提...

台東蘭嶼大雨特報 環島公路淹水太麻里鄉大王村6村民撤離

台東縣太麻里地區昨晚大雨傾瀉，導致許多道路出現土石泥流，鄉公所通報消防局協助撤離大王村6村民撤離至其他安全處所過夜，今天...

公有市場漏水攤商怨「養家糊口這麼難」 高雄經發局：即刻改善

梅雨鋒面來襲，高雄連日強降雨，高雄楠梓第一公有市場內出現嚴重漏水，一整排鋪位天花板下起小雨，店家叫苦連天「怎麼做生意？」...

中和太武山莊修復9年零進度 議員要求開罰金門縣府

新北市中和太武山莊土地產權屬金門縣府，上有1961年金門防衛司令部興建眷舍，2016年新北市府指定為市定古蹟，但金門縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。