傳頒新令禁官兵海邊垂釣 金防部：僅重申安全提醒
近日臉書有匿名發文表示，疑似金防部發布命令禁止官兵海邊垂釣及出海釣魚，並擬訂檢舉獎金；金防部表示，基於官兵休假安全考量，重申安全提醒要點，並未另頒新增作法，而檢舉獎金制度尚在研議中。
近日在社群網站臉書（Facebook）有匿名發文指出，「高粱防衛指揮部」發布命令嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚，並同時擬訂檢舉獎金制度，檢舉乙員將有獎金新台幣5000元。
此篇貼文表示，禁止出海釣魚，可以接受，因迷航至大陸有前車之鑑，但岸邊釣魚是部分人在島上唯一休閒活動，禁止這項休閒活動是「小題大作」，並質疑是否認為放假喝酒比釣魚還好。
金門防衛指揮部今天透過文字表示，基於官兵休假安全考量，依部頒「夏令期間軍紀安全要求事項」，重申安全提醒要點，並未另頒新增作法；此外，有關研擬檢舉獎金制度，相關作法尚在研議，將審慎評估。
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