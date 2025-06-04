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馬祖廢棄軍事營區轉觀光景點 下半年可望陸續開放

中央社／ 連江縣4日電

南竿鄉腰山遊憩區、77據點等廢棄軍事據點，連江縣政府規劃為觀光遊憩與文化推廣等用途，目前2據點整修工程即將完工，可望於今年下半年起陸續對外開放。

連江縣議會今天考察南竿鄉內預計活化利用的軍事據點，其中由交通旅遊局主導興建的腰山遊憩區，新聞資料指出，園區位於南竿島制高點，占地約1公頃，規劃「行政服務中心」、「智慧觀光導覽館」、「遊憩體驗場館」等3場館，並將提供餐飲、DIY體驗等服務。

承攬該案設計的澄玥建築師事務所建築師陳邵玥簡報時說明，園區保留部分原營舍的建築結構，讓曾在此服役的老兵到訪時，仍能與自身回憶重疊；周邊種植如馬祖油菊、大葉欖仁等在地植物與常見景觀喬木，加上智慧觀光導覽館內的藍眼淚、梅花鹿互動展示，一站體驗馬祖觀光特色。

位於南竿鄉四維村的77據點，根據縣府新聞資料，據點包括營舍與地下坑道，還可遠眺南竿西側海景，經文化處重新轉譯後，定位為「等待美術館」。

連江縣政府文化處長吳曉雲今天於77據點現場表示，據點內營舍新設大片落地窗，窗外的天空、海景與一株直立的木麻黃樹，象徵戰地政務時期的軍事氛圍。目前據點大致整修完畢，並確定為第3屆馬祖國際藝術島主要展區，將有藝術家進駐並在此完成作品。

馬祖 建築師 南竿

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