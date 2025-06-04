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台東蘭嶼大雨特報 環島公路淹水太麻里鄉大王村6村民撤離

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中央氣象署針對蘭嶼發布大雨或豪雨特報，朗島部落五孔洞野溪排水不及水漫到環島公路。圖／民眾提供
中央氣象署針對蘭嶼發布大雨或豪雨特報，朗島部落五孔洞野溪排水不及水漫到環島公路。圖／民眾提供

台東縣太麻里地區昨晚大雨傾瀉，導致許多道路出現土石泥流，鄉公所通報消防局協助撤離大王村6村民撤離至其他安全處所過夜，今天上午雨勢趨緩公所派員前往清除路面土石，不過，中央氣象署針對蘭嶼發布大雨或豪雨特報，朗島部落五孔洞野溪排水不及水漫到環島公路。

蘭嶼鄉今天上午大雨不斷，截至中午累積雨量已達137毫米，造成多處溪水暴漲，朗島部落五孔洞野溪排水不及水漫到環島公路，淹過半個輪胎。公所也對鄉民發出災害性天氣通報，慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水，請用路人行經環島公路注意安全

另昨晚太麻里鄉大王地區因雨勢擴大且有土石滑落情形，公所通報消防局進行預防性撤離6位村民至安全處安置。今天上午雨勢已經趨緩，公所派員前往清除通往金針山路面土石，恢復正常通行。

台東縣太麻里地區昨晚大雨傾瀉，今天上午雨勢趨緩公所派員前往清除路面土石。圖／民眾提供
台東縣太麻里地區昨晚大雨傾瀉，今天上午雨勢趨緩公所派員前往清除路面土石。圖／民眾提供

蘭嶼 落石 環島

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