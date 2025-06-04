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公有市場漏水攤商怨「養家糊口這麼難」 高雄經發局：即刻改善

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄連日大雨，楠梓第一公有市場內漏水嚴重。圖／取自Threads
高雄連日大雨，楠梓第一公有市場內漏水嚴重。圖／取自Threads

梅雨鋒面來襲，高雄連日強降雨，高雄楠梓第一公有市場內出現嚴重漏水，一整排鋪位天花板下起小雨，店家叫苦連天「怎麼做生意？」，攤商怨，反映3年都未完全改善，漏水狀況一年比一年嚴重。經發局回應，已請廠商即刻改善。

一間黑輪店在社群平台Threads發文「養家糊口怎麼這麼難？」並上傳兩段屋內漏水影片表示自己是楠梓第一公有市場攤位，這幾天下大雨，市場漏水嚴重，「高雄市管處的大人們，拜託看一下，這是公有市場，屋內漏成這樣要怎麼做生意，我每一年都有這樣的影片，一年等過一年，一年比一年誇張」。

楠梓公有第一市場建於民國5年，將近已快110年歷史，攤商說，市場屋頂前幾年整修過，但因排水系統解決不了，每逢下大雨，漏水情形愈來愈惡化，這幾天店舖內溼答答，根本沒辦法做生意。

經發局副局長陳怡良表示，去年接獲楠梓公有市場鋪位反映漏水，隨即會同抓漏廠商針對漏水處增設接水管，並進行填縫修補作業，近來攤商又反映雨水流進店鋪，已派員緊急現勘，並與攤商討論解決之道。

陳怡良說，這次漏水主要是因隔壁民宅陽台使用需求，導致雨遮空間無法完全密合，雨水從該處滲漏，將請廠商盡快展開改善作業。

高雄連日大雨，楠梓第一公有市場內漏水嚴重。圖／取自Threads
高雄連日大雨，楠梓第一公有市場內漏水嚴重。圖／取自Threads
高雄連日大雨，楠梓第一公有市場內漏水嚴重。圖／取自Threads
高雄連日大雨，楠梓第一公有市場內漏水嚴重。圖／取自Threads
高雄連日大雨，楠梓第一公有市場內漏水嚴重。圖／取自Threads
高雄連日大雨，楠梓第一公有市場內漏水嚴重。圖／取自Threads

漏水 攤商 影片

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