全台首創！金門外籍看護學急救 成功救回兩命

金門已經邁入高齡化社會，為強化外籍看護在突發狀況中的應變與施救能力，金門縣消防局自今年1月起率全國之先，推動「外籍看護急救教育訓練專案」，結合健檢時機，於醫院現場辦理教學，為全台首創的制度示範縣；預計於2年內完成縣內約750位外籍看護的基本急救訓練。

金門縣消防局表示，該專案聚焦於心肺復甦術（CPR）與哈姆立克法等基本急救技能，初期由各消防分隊辦理定期課程，並透過人力仲介公司協助通知學員參加；實務執行面臨看護工交通不便與需雇主同意外出等限制，參與率不如預期。

為突破困境，消防局轉為主動出擊策略，選擇在看護定期至金門醫院健檢時，由鄰近消防分隊派員教學；同時深入社區、照護機構與宗教場所等外籍看護聚集處進行實地訓練。預計兩年內完成全縣約750位外籍看護的基本急救教育，提升實質效益。

該專案推動至今已成功挽回2條人命，包括2月19日，金寧消防分隊接獲報案前往一名91歲長者住處，發現患者意識不清。外籍看護即時撥打119，並依照線上指導進行CPR，成功爭取黃金救援時間，經送醫搶救，最終恢復呼吸與心跳並康復出院。

另一案則發生於6月1日，一名96歲長者在餵食時疑似梗塞，外籍看護立即施以哈姆立克法，家屬同時報案，患者一度昏迷，指揮中心遠距指導CPR，救護員到場後發現患者已吐出異物並恢復脈搏，成功脫險。

消防局長呂英華指出，外籍看護長時間陪伴被照護者，是第一線的觀察者與施救者，透過訓練，不僅提升急救能力，也代表社會對外籍看護的信任與肯定。他強調，這項專案守護的不只是生命，更守護家庭的完整與安定。