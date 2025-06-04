高雄4議員遭評問政不佳 高督盟：議會仍有藍綠報復事件

高雄市議會第4屆第5次定期大會2日閉幕，高雄市公民監督公僕聯盟今日公布評鑑結果，10名議員被列問政優質，議員吳銘賜、陸淑美、黃柏霖、黃紹庭因出席率、提案數不佳遭列觀察名單，黃紹庭因涉詐領助理費遭列言行違背職權角色，高督盟理事長陳銘彬表示此會期議事效率提升，但仍有3項爭議事件，直言「議事報復不可取」。

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今日公布第四屆第4會期議員評鑑結果，共選出10位問政優質議員，分別為白喬茵、林智鴻、邱于軒、高忠德、張漢忠、黃香菽、陳麗娜、陳美雅、湯詠瑜、鄭孟洳，聯盟表示，10位議員在總質詢、業務部門質詢、委員質詢、預算審查等，皆積極出席發言，內容言之有物。

高督盟也公布4名待觀察名單為吳銘賜、陸淑美、黃柏霖、黃紹庭4名議員，4人評鑑總分皆低於60分，在各委員會皆有早退、簽到未出席開會、未簽到等狀況；高督盟理事長陳銘彬指出，吳銘賜、陸淑美曾已多次入榜，但黃柏霖平時爭取弱勢權益、推動社福條例，本次會期卻無出席委員會開會（僅簽到）也未提案，首次入榜相當意外。

而議員黃紹庭因涉詐領助理費1455萬元遭羈押認罪、繳回所得，遭高督盟列為「言行違背議員職權角色者」，羈押期間也引因此缺席多場委員會開會、未出席部門質詢。陳銘彬指出此會期3項爭議事件，包括白喬茵在部門預算審查時，因不滿市府機要人員經營側翼粉專圍攻國民黨議員，要求市府提供機要名單不成，而多次杯葛議事。、

此外，陳銘彬表示議員陳麗娜多次在議會因「大同醫院經營權」槓上衛生局，雙方唇槍舌戰，各有情緒性發言，他認為市議會應召開專案報告或組調查小組，由衛生局公開關鍵資訊，甚至透過司法證明立場；而陳麗娜在警消衛環委員會提案成立市立醫院經營管理與績效調查小組遭否決不予成立，國民黨為此「報復性」將召集人林智鴻 6項提案直接送大會公決，此為另外2項爭議事件。