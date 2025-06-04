交長陳世凱拍板 高鐵、高捷左營站連通道明年3月動工

高鐵左營站與高捷左營站共構卻不相通，搭捷運趕高鐵的民眾，出站得先到二層高的高鐵站，再下到高鐵月台搭車，地方人士要求建置地下連通道解決不便，交通部長陳世凱今早南下會勘，承諾明年3月動工，並強調，「這件事一定會做」。

交通部長陳世凱今天在立法院交通委員會召委許智傑及立委李昆澤邀請下，南下會勘高鐵左營站與高雄捷運地下連通道規畫辦理情形，確認此案具可行性及必要性，陳世凱當場拍板，承諾明年3月正式動工，改善旅客轉乘動線，提升高雄交通便利。

陳世凱說，此事鐵道局要協助高鐵公司，希望6月20日高鐵董事會能盡量完成核定，另基本設計目前預定於11月23日前完成，「可以早，不能晚」，明年3月就要開工來做。

他說，高捷左營站到高鐵的地下連通道一定會做，未來鄉親搭捷運到高鐵，透過下面連通站直接達高鐵，不用上去再下來。這起工程必須如期如質，確保施工安全，若高鐵與高捷界面協調上遇困難，鐵道局將適時介入協調。

立委許智傑表示，打通連通道對高雄有3大指標性意義，首先高雄藝文雙引擎計畫成形，北高雄世運主場館及巨蛋；南高雄高流與衛武營接連吸引大型演唱會與表演活動，完善的轉乘系統將有效引導人潮、帶動商機。其次是強化轉乘運輸便捷性，可改善高鐵與捷運間需繞行月台再下樓的不便，商務與觀光旅客將可省時轉乘。第三，連通道開通後增設地下層逃生路線，若遇突發狀況能迅速分流，保障旅客安全。