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中和太武山莊修復9年零進度 議員要求開罰金門縣府

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
議員張嘉玲說，至今9年太武山莊修復工程為零，造成員山地區環境、交通安全困擾，要求新北應以文化資產保護法106條第3項裁罰金門縣政府。圖／新北議員張嘉玲提供
議員張嘉玲說，至今9年太武山莊修復工程為零，造成員山地區環境、交通安全困擾，要求新北應以文化資產保護法106條第3項裁罰金門縣政府。圖／新北議員張嘉玲提供

新北市中和太武山莊土地產權屬金門縣府，上有1961年金門防衛司令部興建眷舍，2016年新北市府指定為市定古蹟，但金門縣府長期反對修復。市議員張嘉玲說，至今9年修復工程為零，造成員山地區環境、交通安全困擾，要求新北應以文化資產保護法106條第3項裁罰金門縣政府，並要求限期改善。

新北文化局長張䕒育說，去年已將方案設計規劃審核通過，1月經了解得知並未編列經費，5月也已發函，要求金門縣政府推動太武山莊的修復工程。

張嘉玲要求，市府應以文化資產保護法106條第3項裁罰金門縣政府，並嚴正要求限期改善，而太武山莊周邊的鐵皮圍籬更形成視線死角，更是讓過路市民的行車與交通安全產生疑慮，希望交通局可以協助了解。

交通局長鍾鳴時說，收到反映之後，交通局已跟工務局排定會勘，現場勘查圍籬是否有依規畫設置及是否有申請，若有妨害視線的疑慮，會強力要求改善；張嘉玲則說，過幾日已安排會勘，希望兩位局長要要求金門縣政府必須派人出席會勘。

金門 文化資產

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