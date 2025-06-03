超幸運！南投男月底才來墾丁玩月初抽到一輛汽車   

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大獎除了一輛汽車外，還有18公克的黃金市價約5萬元，屏東縣副縣長黃國榮展示黃金金牌，還有特別刻上恆春建成150周年，別具意義價值。記者劉星君／攝影
大獎除了一輛汽車外，還有18公克的黃金市價約5萬元，屏東縣副縣長黃國榮展示黃金金牌，還有特別刻上恆春建成150周年，別具意義價值。記者劉星君／攝影

今年是屏東縣恆春鎮建城150年，屏東縣政府主辦「恆春旅遊購GO節」，從今年4月到8月，每月抽出頭獎一輛汽車等多項好禮，3日在縣府直播由副縣長黃國榮抽出6月頭獎得主，來自南投縣張先生，他接到電話，半信半疑，有點不知所措，他月底才來墾丁玩，直呼「太驚訝！」．

屏東縣政府交旅處指出，「恆春旅遊購GO節」4月開跑以來，熱度不減，5月首場抽獎及開出汽車與黃金大獎，6月延續熱潮，5月統計合作店家有341家，5月登記抽獎有2227筆，預估創造觀光產值約5000多萬，帶動整體活動效益約有1.4億元。

交旅處表示，「恆春旅遊購GO節」設計「一訂、二住、三登錄」簡單三步驟，鼓勵遊客選擇合法旅宿、留下回憶，登錄憑證參加每月抽獎。6月熱潮持續，從平價背包客棧到質感星級民宿，通通納入抽獎資格，都有機會中大獎。

交旅處表示，6月頭獎得主來自南投縣的張先生，入住恆春鎮墾丁「二手童話民宿」後幸運中獎，將Honda HR-V開回家，是6月最幸運的旅客代表，張男是5月31日來墾丁住一晚，沒想到剛從墾丁玩回來，就接到縣府來電，得知中頭獎。

屏東副縣長黃國榮在抽獎現場表示，屏東正迎來觀光與科技雙引擎齊飛新時代，一邊是台積電等半導體供應鏈正式進駐屏東科學園區，一邊則是觀光熱潮滾燙如夏，「恆春旅遊購GO節」就像旅宿界的晶片產線，串聯產業群聚效果顯著。

交旅處指出，夏季來臨，「恆春旅遊購GO節」串聯多項夏季特色活動陸續登場，從山到海、從文化到星空，豐富旅遊體驗等你打包帶走，「恆春旅遊購GO節」至8月31日前每月舉辦抽獎，獎品豐富，頭獎汽車，還有黃金金牌市價約5萬元等精彩好禮。

參加方式可到活動官網公告合作店家，向合作店家訂房並入住，取得發票或活動專屬收據，至活動官網登入憑證，就有機會獲得豐富大獎。

活動詳情與最新資訊請上「恆春旅遊購GO節」官方網站www.2025hcgo.com.tw查詢。

6月的頭獎幸運得主，由屏東縣副縣長黃國榮（右）抽出後，黃國榮打電話給南投張先生，跟張先生說中了頭獎一輛汽車。記者劉星君／攝影
6月的頭獎幸運得主，由屏東縣副縣長黃國榮（右）抽出後，黃國榮打電話給南投張先生，跟張先生說中了頭獎一輛汽車。記者劉星君／攝影
6月的頭獎幸運得主，由屏東縣副縣長黃國榮（右）抽出後，黃國榮打電話給南投張先生，跟張先生說中了頭獎一輛汽車。記者劉星君／攝影
6月的頭獎幸運得主，由屏東縣副縣長黃國榮（右）抽出後，黃國榮打電話給南投張先生，跟張先生說中了頭獎一輛汽車。記者劉星君／攝影

頭獎 恆春 屏東縣政府

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