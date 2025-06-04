高雄岡山、左營 將設原民長照據點

高雄市都會區55歲以上的原住民長者高達7千人，市府2年前雖在前鎮區設原住民日照中心，但60個名額接近額滿，議員認為數量過少，尤其北高雄有許多原民長者，要求市府增設，市府允諾將在岡山、左營增加110名原住民長照量能。

市議員范織欽表示，高雄都會區原民長者人數多於原鄉，關注卻少之又少，例如原鄉地區文健站14站，都會地區只有13站，此外，除了前鎮小港區，鳳山、大寮地區也有許多原民長者，需要建置新的原民日照中心。

目前市府在前鎮區設有原力亞望沙龍日照中心，每日平均進出人數40人，最高服務可達48人，提供日間照顧和喘息服務，中心內半數工作人員有原住民身分和族語認證，不過市區僅一家原住民日照中心，議員憂心不符實際需求。

市議員陳幸富指出，原民長者在該中心，以熟悉的文化習俗和語言獲得照顧，無需改變過多生活，近年來北高雄發展迅速、人口成長快，勢必需再建置1處原民日照中心。

對此，市府秘書長郭添貴表示，岡山大鵬九村將在明年7月建置原民日照中心，而中央住都中心興建的左營區福山安居，將在今年完工，預計率先建置原民日照中心，能有60名長照量能，兩處共可提供110名長照需求。

衛生局補充，高雄截至今年4月，全市已設置140家日照中心，提供5572人服務，另有81家正籌設中，屆時達221家、10279人，能滿足全市長照需求，茂林、前鎮區已各設1家原民日照中心，今年桃源區將新設2家，那瑪夏區1家，北高雄都會區增設2家，總計7家中心可收托271人，量能充足。