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高雄空中鳳城3度招標 地方憂捷運不來

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
台鐵鳳山火車站又稱「空中鳳城」，是一座結合百貨商場、電影院的複合型車站，去年兩次招標皆流標收場。記者徐白櫻／攝影
台鐵鳳山火車站又稱「空中鳳城」，是一座結合百貨商場、電影院的複合型車站，去年兩次招標皆流標收場。記者徐白櫻／攝影

台鐵鳳山車站「空中鳳城」斥資近25億元，去年7月完工後招商兩度流標，民代發現鳳山車站旅運人次排後段班，捷運與火車站又無法共構，前景堪虞，盼捷運能與車站銜接。捷運局直言，規畫中的青線要往鳳山車站會遇上民宅及彎道兩大問題，路線會持續檢討。

鳳山火車站採用古城造型，計畫引進百工百貨、電影院、主題餐廳、婚宴會館等業者進駐。不過去年兩度招商皆無人投標，6月26日第三度招商截止收件。台鐵說，已提出調降權利金、減少房屋稅及延長契約年限等讓利政策，8月會評選出最優申請人，預計2027年營運。

立委柯志恩指出，鳳山車站每日旅運量約為1.2萬人次，在台鐵各站中排行第32名，人流少；高雄捷運橘線鳳山西站旁的三井LaLaport購物中心興建中，預計會比空中鳳城提早開幕，未來集結捷運橘線及黃線，更具交通便利優勢。

議員鍾易仲說，許多居民期待高鐵跟捷運都能串連火車站，目前規畫中的高捷青線在大東站跟橘線交會，沒有進入火車站很可惜，青線與高鐵南延若進入鳳山火車站，勢必能注入大量人潮，帶動周邊商業發展。

除變更捷運路線外，議員李雅靜建議，鳳山火車站與捷運鳳山站之間打造一條600公尺地下廊道，形塑「類共構」生活圈。

捷運局回應，高捷青線若從五甲路、經武路抵達車站必須穿越很多民宅及曹公圳，無論走哪一條路都至少有4個轉彎，軌道半徑不大，維護成本卻很高，實際營運有困難，外界的建議會進一步評估。

高雄捷運 高雄市 高鐵

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