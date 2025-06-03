新冠疫情流感化 高雄市建立醫用快篩採購平台

新冠疫情流感化，家用快篩仍缺貨，高雄市診所協會從醫用快篩著手，建立試劑洽購機制，幫助基層診所採購，盼提高篩檢覆蓋率，協會理事長楊宜璋表示，疫情雖流感化，但有重症風險因子病人，仍需靠快篩診斷，降低重症發生，目前各診所累計已訂購510盒，首批試劑今起陸續配送到各診所。

隨著新冠疫情升溫，民眾搶購家用快篩試劑，超商、藥局等通路多已缺貨，近期高雄衛生局盤點各醫療院所醫用快篩數量，上月底邀集醫師公會、診所協會等團體召開COVID-19高風險族群用藥研商會議，商討解決方案，會議中決議，由高雄市診所協會與廠商協商洽購機制，確保快篩試劑供應穩定，並優先配置至疫情熱區。

理事長楊宜璋指出，國內快篩廠商出貨量最低是8000劑，但診所保存不易又擔心過期，不需這麼多試劑數量，多數診所大概只需2至3盒，1盒大約25劑，因此協會建構一個平台，讓診所提出所需數量，由協會向廠商下訂，並直接由廠商寄到診所。

楊宜璋表示，這次疫情來得又急又快，快篩是重要的診斷工具，經確診，即可及時給予抗病毒藥物，避免病人重症風險，更重要是，診所醫用快篩不匱乏，才能確保疑似染疫民眾到各診所就醫，就有充足快篩試劑做診斷。

楊宜璋說，協會洽購醫用快篩經食藥署字號認證，首批快篩試劑今天已陸續送達基層診所，下周廠商也將密集出貨，及時協助各診所執行篩檢、診治以照顧新冠確診者。

衛生局表示，在診所協會協助下，各診所獲得醫用快篩試劑，並縮短配送時間，減輕診所採購負擔，確保防疫物資充足，大幅提升高雄篩檢覆蓋率，有助衛生單位精準掌握疫情動態，有疑似症狀的民眾，盡速就近至診所快篩診療，快篩存量足夠診所可至衛生局官網查詢。