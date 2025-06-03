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風災受損重修 墾丁森林遊樂區多肉植物展示區重新開幕
墾丁國家森林遊樂區「多肉植物展示區」經歷風災損毀與一年多的整修作業後，今日重新啟用。這座「沙地綠洲」是台灣南部重要的乾旱植物展示場，有超過30種多肉植物，其中有還有台灣特有種，讓遊客一次看個夠，來趟療癒系多肉之旅。
多肉植物展示區原為仙人掌溫室，1973年設立，為北回歸線以南重要的乾旱植物展示場。林業及自然保育署屏東分署表示，台灣雖四面環海、降雨豐沛，較少見沙漠地形，但在這片土地上還是孕育出許多原生的乾旱植物。
展示區內有自開園就存在至今的金鯱、金武扇及恆春特有種的台灣佛甲草、鵝鑾鼻燈籠草，另外還有弁慶柱、龍骨麒麟、月光免耳等來自美洲及非洲等特色植栽，共計有30多種多肉植物。此外，園區沙地環境更成為台灣蟻蛉等特有昆蟲的絕佳棲息地，是台灣分布密度最高的地方。
今日舉辦開幕典禮，共有各單位及地方人士共70多人參與。屏東分署長楊瑞芬表示，此次整修著重友善環境、低碳設計、生態教育，希望讓遊客感受到多肉植物與沙地生態交織的生命力，並打造恆春半島兼具觀光與生態學習功能的自然教室，與在地觀光業者合作帶動墾丁觀光旅遊。
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