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金門辦外籍看護急救訓練 估全縣2年內完成

中央社／ 金門3日電

金門縣消防局推動加強外籍看護急救訓練，預計2年內完成金門約750名看護訓練；消防局長呂英華說，外籍看護長期陪伴被照顧者，常是突發事件第1位發現人與施救者，盼能藉此專案提升看護急救能力。

金門縣消防局今天透過新聞稿表示，今年正式推動「加強外籍看護工急救教育訓練專案」，聚焦強化外籍看護具備心肺復甦術（CPR）與哈姆立克法（異物哽塞處理）等基本急救技能，使其在突發狀況中能即時應變、妥善施救。

消防局指出，目前利用外籍看護需定期至金門醫院健康檢查機會，由鄰近消防分隊派員現場教學，同步進入社區、照護機構、宗教場所等看護聚集場所進行實地訓練，預計在2年內完成金門縣內約750名外籍看護基本急救訓練。

消防局表示，6月1日1名96歲女性長者在外籍看護餵食時，疑似發生異物哽塞，經過消防局訓練看護立即施行哈姆立克法，並由家屬撥打119求助，患者隨後意識昏迷，指揮中心專業人員透過電話指導進行DA-CPR（線上CPR指導），爭取寶貴救援時間。救護人員到場後也立即持續實施CPR，1分鐘後患者口中吐出流質食物，再次評估確認已恢復脈搏，隨即送醫急救。

呂英華說，外籍看護長時間陪伴在被照顧者身旁，常成為突發事件的第1位發現人與施救者，盼能透過此專案提升看護急救能力；他也表示，若雇主支持讓外籍看護參與更多訓練，消防局邀請看護們前往鄰近消防分隊，進一步接受跌倒事故、中風前兆、糖尿病急症等常見緊急情況的辨識與應變課程，以全面提升看護專業素養與應變能力。

金門 外籍看護 CPR

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