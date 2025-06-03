百年古蹟董允耀洋樓修復首展 藝術轉動映現金門記憶

文化部所屬國立臺南生活美學館主辦的「藝術轉動社區計畫」，攜手金門縣文化局與金城鎮古崗社區發展協會，共同舉辦《互相效力的島嶼故事》展覽，今日在金門縣金城鎮的縣定古蹟「董允耀洋樓」盛大開幕，這是董允耀洋樓歷經修復後首度對外開放，同時也是該計畫首次走入文化基地，象徵金門在地文化發展邁入嶄新里程碑。

此次展覽由藝術家林煌迪與木作創作者陳信成聯合創作，兩人於今年5月進駐甫完成修復的董允耀洋樓，透過觀察、媒材實驗與社區互動，將居民記憶中的生活故事轉化為富含時代感與在地意象的投影裝置藝術，作品以自製簡易透鏡裝置，結合電風扇帶動鏡面，將戰車、瓊麻等金門意象圖像投射於洋樓與其附屬防空洞牆面，創造如幽影流動般的視覺效果，使觀眾得以在空間中穿梭島嶼故事。

林煌迪表示，創作命名為《互相效力的島嶼故事》，代表三層意涵，一是故事本身與居民記憶之間的互動與轉譯；二是與陳信成共同製作木構投影裝置的合作；三是創作素材與在地資源的連結，如電風扇皆由當地居民協力提供。他希望透過輕巧、生活化的媒介，打開歷史建築的另一種使用可能性，也讓藝術更貼近人們日常。

開幕式現場貴賓雲集，包括國立臺南生活美學館館長黃瓊瑩、計畫主持人吳瑪悧、金門縣文化局長陳榮昌、觀光處長許績鑫、金門縣議員董森堡，及來自瑞士富蘭克林大學的藝術史教授Gabriel Nell Gee等人共襄盛舉，並與在地藝術家、文史工作者、學校代表熱烈交流。

黃瓊瑩指出，古崗社區擁有深厚的文化底蘊，今年「古崗學校」更入選文化部首屆「百大文化基地」，此次與金門文化局簽署董允耀洋樓場地合作備忘錄，象徵中央與地方共同攜手推動文化轉型。陳榮昌則期待未來能吸引更多國際藝術家與研究者進駐，深化金門文化國際能見度。

金門縣議員董森堡表示，這次展覽讓古崗社區與董允耀洋樓重新被看見，未來有望串聯古崗學校、歐厝、珠山、水頭等周邊聚落，發展小旅行與文化參與，吸引青年投入、活絡地方。