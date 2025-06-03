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公益義診與法治宣導...彰基3度馬祖義診 773人受惠

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
彰基義診團由總院長陳穆寬教授（右）親自領軍，帶領14名醫護展開關懷偏鄉的行動。圖／連江地檢署提供
彰基義診團由總院長陳穆寬教授（右）親自領軍，帶領14名醫護展開關懷偏鄉的行動。圖／連江地檢署提供

為推動醫療關懷與法律教育並重的在地服務，犯罪被害人保護協會福建連江分會、彰化基督教醫院（簡稱彰基）與連江地檢署於端午連假期間再度攜手，前進莒光與南竿鄉舉辦公益義診與法治宣導活動，共服務773人次，廣獲鄉親好評，彰基並承諾將再度來訪。

彰基義診團已連續3年前來馬祖，總計服務近1600人次，深受地方信賴與期待，此次由總院長、身兼犯保連江分會主委陳穆寬教授親自領軍，他依據3年義診經驗與地方需求，精選派遣耳鼻喉科、皮膚科、眼科各1名，中醫與骨科各2名主任級醫師，攜同護理與藥事人員共14人，並帶來價值數十萬元的藥品前來服務。

為兼顧服務人口分布，陳穆寬特地安排義診團分赴人口最少的莒光鄉與最多的南竿鄉，成效斐然。其中，南竿看診人次達466人，較去年倍增；莒光雖常住人口僅約130人，卻湧入超過300人次參加衛教與義診活動，顯示彰基長年建立的信賴口碑深植人心。

儘管適逢連假與旅遊旺季，民眾踴躍參與，除地方鄉親外，甚至有來自彰化的旅客巧遇義診，驚喜參加，一名民眾表示，「在台灣難掛的名醫，沒想到能在馬祖遇上，太幸運了！」。

活動期間，馬祖防衛指揮部亦安排軍中弟兄參與義診，為官兵紓緩訓練後的不適。彰基特別捐贈常用藥品給部隊備用，展現「軍愛民、民敬軍」精神；馬防部則回贈紀念品並製作感謝影片，象徵軍民情誼深厚。

在法律宣導方面，連江地檢署針對犯罪被害人保護機制進行說明，協助鄉親了解可申請的協助內容與權益保障，現場不乏民眾主動詢問並表達願意加入志工行列，為法務部推動柔性司法注入活力。

活動獲得各界肯定，包括縣政府、議會、衛生局、警察局、牛角社區發展協會與莒光鄉公所等單位皆給予協助，鄉親除熱情送上特產與紀念酒致謝，更有居民親赴碼頭向彰基團隊表達感激，讓陳穆寬及醫療團隊感動不已。

陳穆寬表示，服務鄉親、照顧最偏遠地區的醫療一直是彰化基督教醫院的宗旨，等適當時機，他還會再度帶領醫療團隊前來。

連江縣長王忠銘在接見陳穆寬一行時，也表達高度肯定，感謝彰基長年關懷馬祖醫療，並說明縣府已積極推動縣立醫院設施與人力優化，包括改善空調老舊、病房品質及急診人力等，盼藉由強化醫療網絡，讓偏鄉鄉親享有更優質的健康照護。

彰基義診團已連續3年到馬祖進行義診，由總院長陳穆寬教授（前左三）親自領軍，帶領14名醫護展開關懷偏鄉的行動。圖／連江地檢署提供
彰基義診團已連續3年到馬祖進行義診，由總院長陳穆寬教授（前左三）親自領軍，帶領14名醫護展開關懷偏鄉的行動。圖／連江地檢署提供
彰化基督教醫院與連江地檢署於端午連假期間再度攜手，前進莒光與南竿鄉舉辦公益義診與法治宣導活動，鄉親反應熱烈。圖／連江地檢署提供
彰化基督教醫院與連江地檢署於端午連假期間再度攜手，前進莒光與南竿鄉舉辦公益義診與法治宣導活動，鄉親反應熱烈。圖／連江地檢署提供

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